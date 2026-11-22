به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آخرین روز هفته کتاب و کتاب‌خوانی، دانش‌آموزان مدارس دخترانه و پسرانه با حضور در نمایشگاه کتاب اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، از آثار و بخش‌های مختلف این نمایشگاه بازدید کردند.

این بازدید با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، آشنایی دانش‌آموزان با منابع و آثار متنوع مکتوب و تقویت عادت کتاب‌خوانی در میان نسل نوجوان برگزار شد.

دانش‌آموزان در جریان این بازدید ضمن آشنایی با کتاب‌های عرضه‌شده در نمایشگاه، از بخش‌های مختلف آن دیدن کردند و فرصت یافتند با آثار متنوع فرهنگی و ادبی آشنا شوند و کتاب‌های مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

برگزاری چنین برنامه‌هایی با فراهم‌کردن زمینه دسترسی دانش‌آموزان به منابع مطالعاتی متنوع، می‌تواند نقش مؤثری در تقویت فرهنگ مطالعه و ترویج کتاب‌خوانی در جامعه ایفا کند.

گفتنی است نمایشگاه کتاب اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان تا ۱۵ آذرماه دایر است و علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید و تهیه کتاب به این نمایشگاه مراجعه کنند.