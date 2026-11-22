به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجواد حسینی در آیین افتتاح مرکز اقامت موقت اتیسم «قاصدک‌های ذهن زیبا» در محمودآباد، با اشاره به شیوع حدود یک‌درصدی اختلال طیف اتیسم در جهان، اظهار کرد: اوتیسم یک اختلال عصب‌رشدی است که تاکنون درمان قطعی برای آن شناخته نشده و مؤثرترین رویکرد موجود، شناسایی زودهنگام، مداخله بهنگام و تقویت مهارت‌های ارتباطی و تعاملات اجتماعی است.

وی با اشاره به روند شناخت و توجه به اختلال طیف اوتیسم در نظام آموزشی کشور افزود: تا سال ۱۳۸۴ شناخت و تمایز کافی نسبت به نیازهای دانش‌آموزان دارای اتیسم وجود نداشت، اما از آن زمان به بعد، توجه تخصصی به این گروه افزایش یافت و امروز بیش از گذشته بر ضرورت مداخلات زودهنگام تأکید می‌شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه تأخیر در مداخله می‌تواند فرصت‌های مهم توانبخشی را محدود کند، تصریح کرد: اگر مداخلات مؤثر در سال‌های اولیه زندگی و به‌ویژه تا سن ۶ یا ۷ سالگی انجام شود، زمینه رشد توانمندی‌ها و ارتقای کیفیت زندگی این کودکان فراهم خواهد شد؛ از همین رو، نباید فرصت طلایی مداخله را از دست داد.

حسینی با اشاره به راه‌اندازی سامانه غربالگری و برنامه‌های سازمان بهزیستی برای کاهش سن شناسایی و مداخله، خاطرنشان کرد: در گذشته مداخلات بهنگام به شکل مطلوب انجام نمی‌شد، اما با تغییر رویکردها و توسعه برنامه‌های غربالگری، امروز حدود ۷ هزار فرد دارای اختلال طیف اوتیسم در مراکز و چرخه خدمات سازمان بهزیستی قرار دارند.

وی خانواده‌ها را مهم‌ترین و حرفه‌ای‌ترین همراهان در مسیر توانبخشی افراد دارای اوتیسم دانست و از تدوین و تولید بسته‌های آموزشی «روزنه» برای توانمندسازی والدین و همچنین راه‌اندازی دبیرخانه ملی مدیریت مشارکت اولیای افراد دارای اتیسم خبر داد.

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه، به تشریح اقدامات حمایتی این سازمان پرداخت و گفت: افزایش ۹۰ درصدی یارانه خدمات افراد دارای اتیسم در شرایط دشوار جنگ، در مقایسه با افزایش ۷۰ درصدی یارانه‌ها، تصویب حق پرستاری خانواده‌محور، اختصاص یارانه ۱۰ تا ۱۵ درصدی بیشتر به مراکز اوتیسم و راه‌اندازی ۱۳ مرکز اقامت موقت برای فراهم کردن امکان استراحت و سفر والدین، از جمله اقدامات انجام‌شده در این حوزه است.

وی همچنین از آغاز برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی مراکز روزانه ویژه افراد دارای اتیسم بالای ۱۴ سال خبر داد و بر ضرورت توسعه خدمات متناسب با نیازهای این گروه در سنین بالاتر تأکید کرد.

حسینی با اشاره به ظرفیت فناوری‌های نوین در ارتقای کیفیت خدمات توانبخشی اظهار داشت: استفاده از راهکارهای فناورانه و هوش مصنوعی، از جمله طراحی سایه‌سارهای هوشمند و ایجاد محیط‌های کنترل و تنظیم صدا، در دستور کار قرار دارد؛ چراکه افراد دارای اختلال طیف اتیسم ممکن است با حساسیت بیش از حد یا کمتر از حد به محرک‌های حسی، به‌ویژه صدا، مواجه باشند و فراهم‌سازی محیط مناسب می‌تواند زمینه مداخلات توانبخشی مؤثرتر را فراهم کند.

خدمت به خانواده‌های دارای فرزند اتیسم تعهدی تا پای جان است

همچنین مصطفی سوادکوهی در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: شهدای والامقام با نثار جان خود، مسیر خدمت و ایثار را به ما آموختند و امروز وظیفه ماست که با تأسی از این فرهنگ، خدمتگزار مردم باشیم.

وی افزود: این اطمینان را می‌دهیم که برای فراهم‌کردن آسایش و حمایت از خانواده‌های دارای فرزند اوتیسم، از هیچ تلاشی دریغ نکنیم و تا پای جان در مسیر خدمت به این عزیزان گام برداریم.

سوادکوهی همچنین با اشاره به ضرورت توجه به نیازهای خانواده‌ها، بابت کاستی‌ها و ضعف‌های موجود عذرخواهی کرد و بر عزم مجموعه مدیریتی استان برای تقویت خدمات حمایتی و توانبخشی تأکید کرد.

گفتنی است، مرکز «قاصدک‌های ذهن زیبا» به‌عنوان نخستین مرکز شبانه‌روزی تخصصی اتیسم در مازندران، در شهرستان محمودآباد افتتاح شد و با هدف ارائه خدمات تخصصی مراقبتی و توانبخشی و حمایت از خانواده‌های دارای فرزند مبتلا به اختلال طیف اوتیسم فعالیت می‌کند.

همچنین رضا حاجی‌پور نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی، در این مراسم با اشاره به ویژگی‌های کودکان اتیسم اظهار کرد: کودکان اوتیسمی در واقع نعمت هستند.

وی با تقدیر از تلاش خیرین در راه‌اندازی این مرکز افزود: در بحث افتتاح این مرکز نگهداری شبانه‌روزی اتیسم، یک خیر تمام‌قد ایستاد و پس از اخذ مجوز، این اتفاق زیبا را رقم زد.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطالبات خانواده‌ها خاطرنشان کرد: فقط یک سری درخواست‌ها از جانب خانواده‌ها وجود دارد که حتماً به سمع و نظر مدیرکل بهزیستی خواهیم رساند.

حاجی‌پور در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدواریم شاهد توفیقات روزافزون این مجموعه و پایلوت شدن این اقدام ارزشمند باشیم.