به گزارش خبرگزاری مهر، این مدل با استفاده از معماری جدید «ترنسفورمر حلقه‌ای» می‌تواند لایه‌های میانی پردازش را سه بار اجرا کند و بدون افزایش تعداد پارامترها، توانایی بیشتری برای انجام محاسبات و استدلال چندمرحله‌ای داشته باشد.

وزن‌های این مدل حدود ۲۰ گیگابایت حجم دارند و نسخه متن‌باز آن در پلتفرم Hugging Face منتشر شده است.

به گفته سازندگان، Inkling ۲ Mini در آزمون‌های برنامه‌نویسی و استفاده از ابزارها عملکرد قابل‌توجهی داشته و می‌تواند بدون اتصال به اینترنت، وظایفی مانند ساخت شبیه‌ساز و اجرای شخصیت‌های هوشمند در محیط‌های شبیه‌سازی‌شده را انجام دهد.