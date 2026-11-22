به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در چهارصد و چهل و نهمین جلسه شورا و در جریان بررسی لایحه شهردار تهران برای تمدید مهلت زمانی ارائه خدمات حمل و نقل عمومی رایگان در بخش مترو و اتوبوس بی آرتی با بیان اینکه این لایحه توسط هیئت رئیسه شورا به کمیسیون عمران و حمل و نقل ارائه شد، اظهار کرد: نظر ما در کمیسیون این است که حمل و نقل عمومی تنها در روزهایی که شهر با جنگ درگیر است، رایگان باشد و در غیر این صورت نرخ مصوب سال ۱۴۰۴ در ناوگان حمل و نقل عمومی دریافت شود.

وی افزود: ما یک فرصت به شهرداری تهران دادیم که زیرساخت ها را فراهم کند و سپس پیشنهاد کمیسیون اجرایی شود. بنابراین تا ۶ آذرماه این فرصت وجود دارد و پس از آن شیوه قبلی برای دریافت نرخ کرایه اجرا خواهد شد.

میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران هم گفت: نظر کمیسیون برنامه و بودجه شورا هم این است که مدت زمان استفاده از حمل و نقل رایگان با تصویب شورای شهر تا دو ماه دیگر قابل تمدید باشد.

مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بهمن و اسفند بیشترین بار ترافیکی را در شهر شاهد هستیم، اظهار کرد: در دی ماه نیز با پیک آلودگی هوا روبه رو هستیم. با توجه به این شرایط پرسش ما این است که چرا نباید حمل و نقل را تا پایان سال رایگان نکنیم؟

حمل و نقل رایگان میزان مصرف سوخت کاهش یافت

وی افزود: حمل و نقل رایگان تأثیرات مثبتی داشت و میزان مصرف سوخت کاهش یافت و تعداد مسافران مترو و اتوبوس نیز افزایش پیدا کرد. پیشنهاد بنده این است با توجه به این شرایط، حمل و نقل عمومی رایگان تا پایان امسال ادامه یابد.

احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه شرایط نسبت به قبل چه تغییری کرده که حمل و نقل از شرایط رایگان خارج شود، گفت: یک مرجع بالاتر همچون شعام باید بازگشت به شرایط عادی را اعلام کند. علت رایگان شدن حمل و نقل عمومی از بین نرفته است.

وی اضافه کرد: شهرداری موظف نیست این لایحه تمدید دو ماهه را ارائه دهد و شورا وظیفه دارد موارد را بررسی و به شهرداری اعلام کند. پیشنهاد بنده هم این است که حمل و نقل را تا پایان سال رایگان کنیم. اگر شرایط عادی شد می توانیم کرایه را دریافت کنیم.

حبیب کاشانی خزانه دار شورای شهر تهران با بیان اینکه بر اساس مصوبه شورا از شهرداری درخواست کردیم لایحه ارائه دهد، اظهار کرد: شورا بر اساس این لایحه تصمیم می‌گیرد. اینکه دو ماه یکبار رأی گیری شود، ممکن است باعث شود رفتار احساسی از اعضای شورا سر بزند.

وی افزود: پیشنهاد می کنم روند فعلی تا هفته آینده طی شود تا با حضور رئیس شورا یک جمع بندی نهایی برای این لایحه انجام شود.

علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران هم گفت: پیش از این از سوی آقای پیرهادی پیشنهاد شد که حمل و نقل تا پایان جنگ رایگان باشد و وقتی آقای اقراریان این موضوع را پیشنهاد داد که تا پایان جنگ حمل و نقل رایگان دو ماه یکبار تمدید شود. همه مجاب شدند که مرجع بالادستی یعنی شعام پایان جنگ را اعلام می کند.

وی ادامه داد: اینکه دو ماه یکبار این موضوع را بررسی می کنیم که حمل و نقل رایگان تمدید شود یا نشود، برای مردم قابل توضیح نیست. مردم از حمل و نقل رایگان رضایت دارند و از شهرداری تقدیر می کنند.

نادعلی تأکید کرد: اگر می توان حمل و نقل رایگان را تا پایان جنگ تمدید کرد این کار را یکبار انجام دهیم و اگر شدنی نیست یکبار برای آن تصمیم بگیریم.

محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: یک سؤال اساسی در این زمینه وجود دارد؟ رایگان شدن حمل و نقل عمومی پیشنهاد شورا بود و در اسفندماه سال گذشته برای رفاه حال مردم تصمیم خوبی گرفته شد و ما بر اساس این پیشنهاد حمل و نقل رایگان را در دستور کار قرار دادیم.

هرمزی با بیان اینکه طرحی برای حمل و نقل رایگان برای برخی اقشار توسط شورا ارائه شد و بحث های کارشناسی سنگینی برای آن صورت گرفت، تصریح کرد: هدفمند کردن یارانه ای که به حمل و نقل عمومی اختصاص می یابد و پیش بینی تسهیلاتی برای اقشار مختلف در این طرح مدنظر قرار گرفته بود. پیشنهاد بنده این است که شورا طرح خود را یکبار دیگر در جلسه ای عاری از نگاه های سیاسی و انتخاباتی بررسی کند.

هرمزی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران ۹۳ درصد هزینه حمل و نقل عمومی را می پرداخت، گفت: نرخ تورم سالانه مرکز آمار ۴۵ درصد بود و نسبت سهم پرداختی از سوی مردم نیز مشخص است. در سال ۱۴۰۱ نرخ بلیط ۳۵ درصد و در سال ۱۴۰۲ این نرخ ۲۵ درصد افزایش یافت.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ سهم پرداختی از سوی شهرداری تهران ۹۷ درصد است؛ باید یک سوم هزینه بلیط توسط دولت، یک سوم توسط شهرداری تهران و یک سوم توسط شهروندان پرداخت شود اما ۹۷ درصد هزینه ها را شهرداری پرداخت می کرد. ارزش بلیط در سال ۱۴۰۵ به گونه ای بود که باید در سال ۱۴۰۵ باید هزینه ای را در نظر می گرفتیم که حقوق کارکنان را بپردازیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه در مهرماه امسال در خطوط بی آرتی مسافرپذیری ۷۵ درصد افزایش یافت، تصریح کرد: تا قبل از رایگان شدن حمل و نقل عمومی میانگین مسافران در خطوط بی آرتی ۷۲۰ هزار نفر بود اما امروز در شبکه اتوبوسرانی یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جابجا می شوند.

هرمزی با اشاره به استقبال شهروندان از حمل و نقل رایگان، یادآور شد: حمل و نقل رایگان، نوسازی اتوبوس ها، نظم در سرویس دهی اتوبوس ها و بهبود شرایط تهویه آنها از دلایل اعلام شده از سوی مردم برای افزایش استفاده از این ناوگان بود.

تفاوت معناداری در مسافرپذیری متروی تهران ایجاد شده است

وی با بیان اینکه تفاوت معناداری در مسافرپذیری متروی تهران ایجاد شده است، اظهار کرد: مهرماه امسال توانستیم دو میلیون مسافر را در مهرماه جابجا کنیم. تعداد سفرهای صورت گرفته در هفت ماه ابتدایی امسال ۵۳۲ میلیون نفر است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تأکید کرد: در مجموعه طرح ترافیک، ورود خودروها در ساعات اوج صبح و عصر کاهش یافته و نشان می دهد که شهروندان به دلایل مختلف از جمله حمل و نقل رایگان، کمتر به محدوده های ترافیکی وارد شوند.

وی با اعلام اینکه در کشور ۱۰ استان دارای بالاتری رشد مصرف سوخت بودند، تصریح کرد: تنها دو استان تهران و کرمان در کشور نرخ مصرف سوخت نزولی داشته اند و مصرف سوخت در هفت ماهه ابتدایی امسال ۴.۳ درصد کاهش یافته است.

هرمزی با بیان اینکه مصرف بنزین نسبت به سال گذشته کاهشی بوده است، یادآور شد: در استان هایی همچون کهگلویه و بویر احمد، گیلان، مازندارن و اردبیل شاهد افزایش مصرف سوخت بوده ایم اما این روند در تهران کاهشی بوده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: درخواست ما این است که اعضای شورا نسبت به تمدید حمل و نقل عمومی رایگان نظر مثبتی داشته باشند و به لایحه رأی مثبت دهند.

سید احمد علوی رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران هم در ادامه با بیان اینکه در شرایط جنگی ما با در جبهه و مرز ایستاده ایم و نباید کاری کنیم که زحمات در مرزها با نگاه سیاسی، لیستی و حزبی دچار خدشه شود، اظهار کرد: من این تاب آوری را به تمام اعضا یادآوری می کنم. فارغ از تمام این فضاها باید به یاد داشته باشیم که در این ایام کنار هم از شرایط عبور کنیم.

وی ادامه داد: این بحث ها در چنین فضایی جایگاهی ندارد. وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم به گونه ای است که هر روز صحبت از یک گرانی و فشار اقتصادی جدید است. یک روز در مورد بنزین، یک روز در مورد نان و یک روز در مورد روغن صحبت می کنند.

علوی با بیان اینکه یک روز خودمان را جای مردم بگذاریم، یادآور شد: ما نباید باز هم یک دغدغه جدید به دغدغه های مردم اضافه کنیم.