به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب استان لرستان با اجرای برنامه کتاب‌گردی و تجلیل از کتاب‌فروشان خرم‌آباد، با حضور جمعی از مسئولان استانی، مدیران فرهنگی، فرهیختگان و فعالان حوزه ادب و نشر برگزار شد.

این برنامه با حضور سعید پورعلی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان، مدیرکل امور اجتماعی استانداری، مدیران کل کتابخانه‌های عمومی و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، رئیس بنیاد ایران‌شناسی لرستان، معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی و جمعی از فعالان فرهنگی و ادبی برگزار شد و شرکت‌کنندگان از کتاب‌فروشی‌های منتخب شهر خرم‌آباد بازدید کردند.

در جریان این برنامه، مسئولان و فعالان فرهنگی با حضور در کتاب‌فروشی‌های «شهر کتاب»، «خایدالو» و «باقریان»، ضمن بازدید از آثار و کتاب‌های عرضه‌شده، از تلاش‌ها و فعالیت‌های کتاب‌فروشان و فعالان حوزه نشر قدردانی کردند.

سعید پورعلی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان، در این بازدیدها با تأکید بر جایگاه کتاب در توسعه فرهنگی جامعه اظهار داشت: کتاب تنها وسیله‌ای برای آموزش و انتقال اطلاعات نیست، بلکه بستری مهم برای رشد فکری، افزایش آگاهی عمومی، تقویت قدرت تحلیل و شکل‌گیری نگرش صحیح در جامعه است.

وی با اشاره به نقش کتاب و کتاب‌خوانی در تحقق توسعه پایدار افزود: جامعه‌ای که ارتباط مستمر با کتاب دارد، از ظرفیت بیشتری برای گفت‌وگو، نقد سازنده، تصمیم‌گیری آگاهانه و مواجهه منطقی با مسائل برخوردار خواهد بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با بیان اینکه ترویج فرهنگ مطالعه نباید به مناسبت‌هایی همچون هفته کتاب محدود شود، بر ضرورت اجرای برنامه‌های مستمر و هدفمند برای تشویق اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه کودکان، نوجوانان و جوانان به مطالعه تأکید کرد.

پورعلی همچنین کتاب‌فروشی‌ها را از مهم‌ترین مراکز فرهنگی شهرها دانست و خاطرنشان کرد: حمایت از کتاب‌فروشان و فعالان حوزه نشر، در واقع حمایت از پویایی فرهنگی و تقویت سرمایه اجتماعی است و دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی باید با هم‌افزایی، زمینه رونق فعالیت کتاب‌فروشی‌ها و دسترسی آسان‌تر مردم به کتاب را فراهم کنند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی لرستان نیز در این آیین با اشاره به جایگاه کتاب‌فروشان در چرخه فرهنگ و نشر، آنان را حلقه اتصال نویسندگان، ناشران و مخاطبان دانست و بر نقش مؤثرشان در معرفی آثار و ایجاد انگیزه برای مطالعه تأکید کرد.

در پایان این برنامه، ضمن قدردانی از فعالان کتاب‌فروشی‌های منتخب، بر ضرورت تعامل بیشتر دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی، نویسندگان، ناشران و کتاب‌فروشان برای تقویت فرهنگ مطالعه و گسترش فعالیت‌های کتاب‌محور در استان تأکید شد.

گفتنی است برنامه کتاب‌گردی و تجلیل از کتاب‌فروشان، به‌عنوان آخرین برنامه سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب استان لرستان، به برنامه‌های این دوره از هفته کتاب پایان داد.