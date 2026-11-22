به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی صبح یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: بیست‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی، نهاده‌ها، تجهیزات آبیاری و صنایع وابسته و بیست‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور، آبزیان، داروهای دامپزشکی و صنایع وابسته از سوم تا ششم آذرماه به‌صورت همزمان در تبریز برگزار می‌شود.

وی با اشاره به حضور تولیدکنندگانی از ۱۳ استان کشور افزود: ۶۰ واحد تولیدی از استان‌های تهران، البرز، خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، همدان، کرمان، گلستان، کردستان، اردبیل، مازندران و قزوین در این دو نمایشگاه شرکت می‌کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی محورهای نمایشگاه نخست را ماشین‌آلات و تجهیزات مکانیزاسیون، نهاده‌های کشاورزی و تجهیزات آبیاری عنوان کرد و گفت: فناوری‌های مرتبط با مدیریت منابع آب و بهبود بهره‌برداری از امکانات تولیدی نیز در این بخش ارائه می‌شود.

شفیعی ادامه داد: نمایشگاه دام، طیور و آبزیان نیز به حوزه‌های مرتبط با زنجیره تولید، تجهیزات و خدمات دامپروری، تغذیه، سلامت و بهداشت دام و طیور و داروهای دامپزشکی اختصاص دارد.

وی یکی از برنامه‌های همزمان با افتتاح نمایشگاه‌ها را برگزاری آیین تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی استان اعلام کرد و افزود: این مراسم با حضور استاندار آذربایجان شرقی، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و جمعی از کشاورزان پیشرو در سالن شمس تبریزی نمایشگاه بین‌المللی تبریز برگزار خواهد شد.

شفیعی با اشاره به اهمیت معرفی تولیدکنندگان و بهره‌برداران برتر اظهار کرد: این برنامه با هدف قدردانی از تلاش فعالان بخش کشاورزی و معرفی تجربه‌های موفق تولید برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، آیین افتتاح دو نمایشگاه روز سه‌شنبه سوم آذرماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۷ برگزار می‌شود و امکان بازدید از ساعت ۱۵ تا ۲۱ فراهم است.

این نمایشگاه‌ها تا ششم آذرماه در محل نمایشگاه بین‌المللی تبریز ادامه خواهند داشت.