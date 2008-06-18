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۲۹ خرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۵۸

کلنگ احداث دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان به زمین زده شد

کلنگ احداث دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان به زمین زده شد

رشت - خبرگزاری مهر: کلنگ احداث دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان به زمین زده شد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، رئیس دانشگاه گیلان، عصر امروز در این مراسم اظهار داشت: این دانشکده با زیربنای 10 هزار متر مربع در چهار طبقه و در زمینی به مساحت 18 هزار متر مربع ساخته می شود.

عبدالله حاتم زاده بیان داشت: برای ساخت این دانشکده هفت میلیارد و 300 میلیون تومان اعتبار پیش بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: برای ساخت دانشکده معماری و هنر دانشگاه گیلان سه سال زمان نیاز است.

حاتم زاده ادامه داد: در حال حاضر یک هزار و 200 دانشجو در رشته های معماری، شهرسازی، موسیقی و گرافیک در دانشگاه گیلان درس می خوانند.

کد مطلب 701909

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