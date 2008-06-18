11 میلیارد ریال برای حفر چاه آب اضطراری در گرگان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی موسوی، عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از طرحهای آبرسانی اضطراری گرگان اظهار داشت: این اعتبار برای اجرای طرح اضطراری تامین آب آشامیدنی شهر گرگان تخصیص یافته است.

وی بیان داشت: اجرای طرحهای اضطراری میان مدت و بلند مدت، راهکاری برای رفع بحران کمبود آب در این منطقه به شمار می رود.

وی خاطرنشان کرد: برای حل کامل بحران کم آبی شهر گرگان، احداث مخازن، خط انتقال، توسعه شبکه و انتقال آب از سدهای محمد آباد و شصت کلاته در دستور کار قرار دارد.

موسوی برلزوم تسریع در اجرایی شدن این طرحها و رفع مشکلات فراروی طرحهای بخش آب و فاضلاب شهری و رستایی در منطقه تاکید کرد.

طبق آمار، ذخبره آبی گلستان بیش از دو میلیارد مترمکعب است که بیش از 65 درصد آن مورد استفاده قرار می گیرد.