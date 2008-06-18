  1. استانها
  2. گلستان
۲۹ خرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۱۹

11 میلیارد ریال برای حفر چاه آب اضطراری در گرگان اختصاص یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری گلستان گفت: بیش از 11 میلیارد ریال برای حفر چاههای آب اضطراری در این استان اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی موسوی، عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از طرحهای آبرسانی اضطراری گرگان اظهار داشت: این اعتبار برای اجرای طرح اضطراری تامین آب آشامیدنی شهر گرگان تخصیص یافته است.

وی بیان داشت: اجرای طرحهای اضطراری میان مدت و بلند مدت، راهکاری برای رفع بحران کمبود آب در این منطقه به شمار می رود.

وی خاطرنشان کرد: برای حل کامل بحران کم آبی شهر گرگان، احداث مخازن، خط انتقال، توسعه شبکه و انتقال آب از سدهای محمد آباد و شصت کلاته در دستور کار قرار دارد.

موسوی برلزوم تسریع در اجرایی شدن این طرحها و رفع مشکلات فراروی طرحهای بخش آب و فاضلاب شهری و رستایی در منطقه تاکید کرد.

طبق آمار، ذخبره آبی گلستان بیش از دو میلیارد مترمکعب است که بیش از 65 درصد آن مورد استفاده قرار می گیرد. 

کد مطلب 701911

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها