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۲۹ خرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۳۵

اسامی برگزیدگان آزمون مرحله دوم المپیادهای کشور اعلام شد

اسامی برگزیدگان آزمون مرحله دوم المپیادهای کشور اعلام شد

اسامی برگزیدگان آزمون مرحله دوم المپیادهای علمی کشور از سوی وزارت آموزش و پرورش اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علاقمندان جهت آگاهی از اسامی برگزیدگان می توانند به پایگاه اطلاع رسانی باشگاه دانش پژوهان به نشانی www.ysc.ac.ir مراجعه نمایند.

شایان ذکر است ، برگزیدگان طی روزهای 4/4/87 لغایت 6/4/87 جهت ثبت نام حضور در مدرسه تابستانی به باشگاه دانش پژوهان جوان فراخوانده می­شوند.

براساس این گزارش ، آزمونهای مرحله دوم المپیادهای علمی کشور به صورت نیمه متمرکز با همکاری سازمان آموزش و پرورش در مراکز استانهای کشور و 4 حوزه خارج از کشور طی روزهای دوم لغایت 6 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار گردید.

کد مطلب 701947

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