اسامی برگزیدگان آزمون مرحله دوم المپیادهای کشور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علاقمندان جهت آگاهی از اسامی برگزیدگان می توانند به پایگاه اطلاع رسانی باشگاه دانش پژوهان به نشانی www.ysc.ac.ir مراجعه نمایند.

شایان ذکر است ، برگزیدگان طی روزهای 4/4/87 لغایت 6/4/87 جهت ثبت نام حضور در مدرسه تابستانی به باشگاه دانش پژوهان جوان فراخوانده می­شوند.

براساس این گزارش ، آزمونهای مرحله دوم المپیادهای علمی کشور به صورت نیمه متمرکز با همکاری سازمان آموزش و پرورش در مراکز استانهای کشور و 4 حوزه خارج از کشور طی روزهای دوم لغایت 6 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار گردید.