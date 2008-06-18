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۲۹ خرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۳۷

اخبار نقل وانتقالات لیگ برتر/

هادی اصغری به تیم فوتبال سپاهان پیوست

هادی اصغری به تیم فوتبال سپاهان پیوست

هادی اصغری مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال راه آهن تهران با عقد قراردادی 2 ساله رسما به باشگاه سپاهان اصفهان پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغری ظهر امروز با حضور در دفتر محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان با عقد قراردادی دو ساله به تیم فوتبال این باشگاه پیوست.

بر پایه این گزارش، همچنین قرار است قرارداد اصغری ظرف روزهای آتی در هئیت فوتبال استان اصفهان به ثبت برسد تا حضور این بازیکن در باشگاه سپاهان رسمیت پیدا کند.

پیش از وی، احمد جمشیدیان، هافبک فصل گذشته تیم فوتبال راه آهن تهران نیز با عقد قراردادی 3 ساله رسما به باشگاه سپاهان اصفهان پیوست.

هادی اصغری به همراه محسن خلیلی بصورت مشترک عنوان آقای گلی هفتمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور را از آن خود کرد.

کد مطلب 701950

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