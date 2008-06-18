استقبال فرانسه از آتش بس میان حماس و رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "برنار کوشنر" وزیر امور خارجه فرانسه در بیانیه ای نوشت: من از خبر توافق آتش بس میان اسرائیل و حماس خوشحال شدم.

وی افزود: ما از تلاش های مقامات مصری برای رسیدن به این نتیجه قدردانی می کنیم.

کوشنر همچنین ابراز امیدواری کرد که این توافق به روند آزادی سازی "گیلعاد شالیت" سرباز اسرائیلی کمک کند.

برپایه این گزارش، سخنگوی جنبش حماس اعلام کرد که به آتش بس از صبح روز پنجشنبه با رژیم اسرائیل پایبند خواهد بود.

مقامهای نظامی و سیاسی رژیم صهیونیستی نیز با برقراری آتش بس در نوار غزه موافقت کردند.