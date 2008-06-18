  1. بین الملل
  2. سایر
۲۹ خرداد ۱۳۸۷، ۱۸:۰۸

استقبال فرانسه از آتش بس میان حماس و رژیم صهیونیستی

استقبال فرانسه از آتش بس میان حماس و رژیم صهیونیستی

دولت فرانسه عصر امروز از توافق آتش بس میان رژیم صهیونیستی و جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) ابراز خرسندی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "برنار کوشنر" وزیر امور خارجه فرانسه در بیانیه ای نوشت: من از خبر توافق آتش بس میان اسرائیل و حماس خوشحال شدم.

وی افزود: ما از تلاش های مقامات مصری برای رسیدن به این نتیجه قدردانی می کنیم.

کوشنر همچنین ابراز امیدواری کرد که این توافق به روند آزادی سازی "گیلعاد شالیت" سرباز اسرائیلی کمک کند.

برپایه این گزارش، سخنگوی جنبش حماس اعلام کرد که به آتش بس از صبح روز پنجشنبه با رژیم اسرائیل پایبند خواهد بود.

مقامهای نظامی و سیاسی رژیم صهیونیستی نیز با برقراری آتش بس در نوار غزه موافقت کردند.

کد مطلب 701967

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها