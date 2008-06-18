ادامه پرواز هواپیماهای شناسایی گرجستان بر فراز آبخازیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، روسلان کیشماریا، نماینده سرگئی باگاپش، رهبر جدایی طلبان آبخازیا در گفتگو با خبرگزاری روسی اینترفاکس با تاکید بر پیمان شکنی گرجستان در توقف پروازهای شناسایی گفت: گرجستان پرواز هواپیماهای جاسوسی در نزدیکی مرزهای گرجستان را از هفته گذشته از سرگرفته است.

شوتا اوتیاشویلی، سخنگوی وزارت کشور گرجستان این موضع را رد کرد.

مناطق جدایی طلب آبخازیا و اوستیای جنوبی با حمایت روسیه خواهان جدایی از گرجستان هستند و این موضوع عامل افزایش تنش ها در این منطقه بین گرجستان و هواداران غربی اش و وروسیه به عنوان حامی جدایی طلبان شده است .

