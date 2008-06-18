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۲۹ خرداد ۱۳۸۷، ۱۹:۴۳

175 هکتار زمین پروژه مسکن مهر آماده سازی شده است

175 هکتار زمین پروژه مسکن مهر آماده سازی شده است

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنیاد مسکن گیلان گفت: 175 هکتار زمین پروژه مسکن مهر در استان گیلان آماده سازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، محمد اکبر زاده در جمع اعضای تعاونیهای مسکن مهر استان در رشت اظهار داشت: پروژه مسکن مهر، پروژه اول استان گیلان است و باید به نحو احسن اجرایی شود.

وی عنوان کرد: اجرایی شدن طرح مسکن مهر از پروژه‌های مهم دولت و اولویتهای کاری مسئولان این استان است.

اکبرزاده بیان داشت: برای آماده ‌سازی و شروع عملیات اجرایی ساخت مسکن مهر در گیلان با اختصاص ‪ ۵۱‬دستگاه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین و ذخیره مصالح مورد نیاز، پیش بینی‌های لازم برای تامین ماشین ‌آلات و مصالح ساختمانی انجام شده است.

وی عنوان کرد: سعی و تلاش تمامی مسئولان و مجریان طرح مسکن مهر این است تا این پروژه با سرعت و دقت و صحت در تمامی امور، هرچه سریعتر به مرحله اجرا درآمده و به بهره ‌برداری برسد.

اکبرزاده یادآور شد: تحقق این کار نیازمند مطالعه و مدیریت درست است تا با صرف کمترین هزینه، این طرح طبق برنامه زمان بندی تعیین شده به اتمام برسد.‬

کد مطلب 701974

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