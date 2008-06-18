175 هکتار زمین پروژه مسکن مهر آماده سازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، محمد اکبر زاده در جمع اعضای تعاونیهای مسکن مهر استان در رشت اظهار داشت: پروژه مسکن مهر، پروژه اول استان گیلان است و باید به نحو احسن اجرایی شود.

وی عنوان کرد: اجرایی شدن طرح مسکن مهر از پروژه‌های مهم دولت و اولویتهای کاری مسئولان این استان است.

اکبرزاده بیان داشت: برای آماده ‌سازی و شروع عملیات اجرایی ساخت مسکن مهر در گیلان با اختصاص ‪ ۵۱‬دستگاه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین و ذخیره مصالح مورد نیاز، پیش بینی‌های لازم برای تامین ماشین ‌آلات و مصالح ساختمانی انجام شده است.

وی عنوان کرد: سعی و تلاش تمامی مسئولان و مجریان طرح مسکن مهر این است تا این پروژه با سرعت و دقت و صحت در تمامی امور، هرچه سریعتر به مرحله اجرا درآمده و به بهره ‌برداری برسد.

اکبرزاده یادآور شد: تحقق این کار نیازمند مطالعه و مدیریت درست است تا با صرف کمترین هزینه، این طرح طبق برنامه زمان بندی تعیین شده به اتمام برسد.‬