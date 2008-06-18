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۲۹ خرداد ۱۳۸۷، ۱۸:۱۰

محمد علی آبادی :

سازمان از هیچ کوششی در راه موفقیت استقلال و پرسپولیس دریغ نمی کند

سازمان از هیچ کوششی در راه موفقیت استقلال و پرسپولیس دریغ نمی کند

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی در پیامی ضمن تبریک قهرمانی استقلال تصریح کرد: سازمان از هیچ کوششی در راه موفقیت استقلال و پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا دریغ نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام محمدعلی آبادی آمده است: استقلال و پرسپولیس بعنوان دو قطب خوب و صاحب پیشینه فوتبال ایران، امسال با قهرمانی در جام حذفی و لیگ برتر افتخار حضور در جام باشگاههای آسیا را بدست آورده اند و سازمان وظیفه خود می داند با استمرار حمایت های مادی و معنوی از این دو باشگاه پرطرفدار، زمینه موفقیت نمایندگان فوتبال ایران را در عرصه رقابت های آسیایی فراهم آورد. اگر چه موفقیت در سایه همدلی و همبستگی و کوشش و تلاش جمعی بدست می آید و مدیریت باشگاه ، کادر فنی و بازیکنان هر دو تیم باید بکوشند تا با حضوری قدرتمند در عرصه جام باشگاههای آسیا، پاسخگوی انتظار هوداران خود باشند.

کد مطلب 701981

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