سازمان از هیچ کوششی در راه موفقیت استقلال و پرسپولیس دریغ نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام محمدعلی آبادی آمده است: استقلال و پرسپولیس بعنوان دو قطب خوب و صاحب پیشینه فوتبال ایران، امسال با قهرمانی در جام حذفی و لیگ برتر افتخار حضور در جام باشگاههای آسیا را بدست آورده اند و سازمان وظیفه خود می داند با استمرار حمایت های مادی و معنوی از این دو باشگاه پرطرفدار، زمینه موفقیت نمایندگان فوتبال ایران را در عرصه رقابت های آسیایی فراهم آورد. اگر چه موفقیت در سایه همدلی و همبستگی و کوشش و تلاش جمعی بدست می آید و مدیریت باشگاه ، کادر فنی و بازیکنان هر دو تیم باید بکوشند تا با حضوری قدرتمند در عرصه جام باشگاههای آسیا، پاسخگوی انتظار هوداران خود باشند.