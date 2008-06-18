استرالیا دومین شکست را به تیم ملی ایران تحمیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقه در شهر "آدلاید" برگزار شد و طی آن تیم ملی کشورمان با نتیجه 97 بر 53 مغلوب میزبان خود شد.

تیم ملی بسکتبال ایران که روز دوشنبه در شهر "پرث" نخستین دیدار مقابل مقابل تیم ملی استرالیا را با نتیجه 68 بر 78 واگذار کرده بود، تنها در کوارتر چهارم مسابقه امروز به برتری دست یافت در حالیکه سه کوارتر نخست با پیروزی تیم ملی استرالیا به پایان رسید.

نتیجه چهار کوارتر دیدار امروز تیم های ملی بسکتبال ایران و استرالیا به این شرح است: (20 بر7)، (30 بر13)، (26 بر11) و (22 بر21)

تیم ملی بسکتبال ایران روز جمعه برای برگزاری سومین دیدار تدارکاتی مقابل تیم ملی استرالیا عازم شهر ملبورن می شود. سپس روز سوم تیرماه به کشور بازمی گردد.

استرالیا یکی از حریفان ایران در مسابقات المپیک 2008 پکن است. تیم ملی کشورمان در گروه A این پیکارها علاوه بر استرالیا با تیم های لیتوانی، آرژانتین و روسیه همگروه شده است. تیم ششم این گروه با انجام مسابقات گزینشی در آتن معرفی می شود.

همچنین درگروه B مسابقات المپیک 2008 پکن تیم های بسکتبال آمریکا، آنگولا و اسپانیا به همراه تیم میزبان با یکدیگر دیدار می کنند. تیم های پنجم و ششم این گروه نیز با انجام رقابت های انتخابی معرفی می شوند.