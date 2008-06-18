لیگ برتر هندبال ظرفیت 12 تیمی شدن را ندارد/ کمبود بازیکن حرفه ای

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال باشگاههای کشور 25 مرداد به طور رسمی آغاز می شود. در بسیاری از سالهای برگزاری این لیگ پرقدمت بسیاری از تیم ها به دلیل مشکلات مالی ازمسابقات کناره گیری کردند به طوریکه نبود حامیان مالی در باشگاه داری هندبال باعث رکود این رشته در برخی از استان ها نیز شده است.

هرچند طرح 12 تیمی شدن لیگ برتر هندبال کشور سال ها مطرح شده اما این بار با قطعیت حضور دو تیم ابومسلم خراسان و ذوب آهن اصفهان جدی شده است. در این بین تیم های رده پائین جدول مخالف 12 تیمی شدن لیگ هستند و تیم های قدرتمند لیگ از نظر مقام و جایگاه مالی از موافقان این طرح محسوب می شوند.

بیشترین دغدغه تیم های حاضر در لیگ به لحاظ برگزاری بازیهای بیشتر و در نتیجه افزایش هزینه های سفر، تمایل نداشتن حضور بازیکنان خوب لیگ در تیم های کوچکتر، بازیکن سالاری، نبود پخش مستقیم تلویزیونی برای رضایت حامیان مالی است.

فدراسیون هندبال آینده افزایش تعداد تیم های لیگ برتر را به نفع این رشته می داند اما حضور دو تیم جدید به این رقابتها نگرانی های بسیاری را برای دیگر تیم های ورزشی شرکت کننده در این لیگ بوجود آورده است.

علی اصغر احمری سرپرست تیم هپکو اراک در مجموع 12 تیمی شدن لیگ برتر را برای رشد هندبال ایران خوب دانست و گفت:" ورزشکاران حرفه ای هندبال انگشت شمار شده اند و در صورتی که تیم های لیگ برتر افزایش یابد به کارگیری نفرات خوب درتیم های رده پائین سخت خواهد شد. قطعا در چنین موقعیتی هر تیمی که شرایط مالی خوبی دارد تعداد بازیکن بیشتری را جذب می کند. ما در دوره های قبل دیده ایم که حتی نفرات ذخیره تیمی مانند فولاد از ملی پوشان تامین شده است."

محسن طاهری سرمربی تیم ملی و تیم فولاد سپاهان از این طرح استقبال کرده است. در این بین اسلامی سرپرست تیم هندبال پارس جنوبی نیز با وجود کسب مقام نایب قهرمانی، از 12 تیمی شدن لیگ اظهار نارضایتی کرد و گفت:" ظرفیت لیگ برتر هندبال ایران همان 10 تیم است و بهتر است در این شرایط که ورزشکاران حرفه ای کمی داشته و برخی از تیم ها مشکل مالی دارند این لیگ 12 تیمی نشود."

اسلامی با تاکید بر اینکه افزوده شدن دو تیم یا حتی تیم های بیشتر به لیگ در صورتی خوب است که بازیکن حرفه ای بیشتر شود افزود:" حضور دو تیم جدید و قدرتمند در لیگ برتر در نفس کار، خوب است اما در نهایت باعث بازیکن سالاری شده و برخی از تیم های ضعیف دچار مشکل می شوند. دراین بین بهترین داوران ما از تهران، اصفهان و خراسان هستند که عملا این کوبل ها نمی توانند در بازیهای همشهری خود سوت بزنند و قطعا لیگ برتر در بخش داوری دچار مشکل می شود."

حمید حسینی سرپرست تیم شهرداری کرمان نیز افزود:" 12 تیمی شدن لیگ برتر برای رشد هندبال ایران خوب است اما برای تیمی مانند شهرداری کرمان که با مشکلات مالی و انصراف حمایت اسپانسرش مواجه شده اضافه شدن تیم ها شرایط خوبی را در لیگ رقم نمی زند. "

اصغر سهمی سرپرست فنی تیم ابومسلم خراسان نیز به عنوان تیم تازه وارد در لیگ، با انجام این طرح موافق بود و گفت:" خراسان یکی از استانهای هندبال خیز است که به دلیل پاره ای از مشکلات دچار رکود شده قطعا با حضور نماینده باشگاهی این استان در لیگ شاهد رونق دوباره این رشته در خراسان خواهیم بود."

علیرضا حبیبی سرمربی تیم جوان نوین سپاهان اصفهان نیز با بیان اینکه هرچند افزایش تیم ها می تواند به رشد هندبال کمک کند اما درحال حاضر ظرفیت لازم برای 12 تیمی شدن لیگ وجود ندارد اظهار داشت:" ما با کمبود بازیکن حرفه ای در سطح لیگ مواجه هستیم . قطعا دو تیم تازه وارد باید به دنبال بازیکنان شهر خودشان باشند و نمی دانم شرایط حضور ورزشکاران درتیم ها به چه شکلی خواهد شد. اما مطمئن هستم برگزاری بازیهای بیشتر موجب رشد لیگ برتر خواهد شد."

در این بین تربیت یزد به عنوان تیم هشتم لیگ برتر سال 86 با مشکلات مالی دست به گریبان است. این تیم سال پیش نیز با انصراف حامی مالی خود دچار مشکلات زیادی شد که ظاهرا این مسائل با پیدا نکردن اسپانسر برای لیگ سال 87 همچنان ادامه دارد. از دیگر تیم های حاضر در بین 10 تیم لیگ برتر می توان به نماینده ارومیه که با صدرنشینی در لیگ دسته یک جواز حضور در مسابقات لیگ برتر سال جاری را دریافت کرده است اشاره داشت.

شاهین رستمی دبیرهیئت هندبال آذربایجان و مسئول این تیم در این باره گفت:" ما همچنان به دنبال حضور درلیگ برتر هستیم اما مشکلات مالی و نبود حامی مالی تبدیل به معضل بزرگی شده است. قطعا با این وضعیت اگر تیم های لیگ برتر به 12 تیم برسد بازیها بیشتر شده وتامین هزینه ها برای تیم ارومیه که به سختی وارد لیگ برتر شده سخت خواهد شد. هرچند نفس این کارخوب است اما در این شرایط افزوده شدن تیم ها برای تیم های ضعیف لیگ خوب نیست."

علیرضا رحیمی رئیس فدراسیون هندبال کشورمان در پاسخ به انتقادات وارد به طرح افزایش تیم های لیگ برتر به خبرنگار مهر گفت:" ظرفیت لیگ برتر هندبال کشور همان 10 تیم است. اما اگر حضور 12 تیم را در لیگ مطرح کردیم به این دلیل بوده که این دو تیم جدید شرایط مالی خوبی داشته و می توانند باعث رونق لیگ و رشد هندبال دراستان هایشان شوند. قطعا افزایش تیم ها درلیگ به نفع هندبال ایران تمام خواهد شد. "

رحیمی ادامه داد:" تلاش ما این است تا تعداد تیم های حاضر در لیگ برتر به 12 تیم برسد. اما با توجه به اینکه هنوز چند تیم اسپانسرهای خود را نیافته و با مشکلات مالی مواجه هستند وضعیت 12 تیمی شدن لیگ مشخص نیست. چنانچه 10 تیم حاضر در لیگ مشکلی برای حضور نداشته باشند این دو تیم نیز به جمع آنها می پیوندند اما اگر تیمی انصراف دهد می توانیم این تیم ها را جایگزین آن کنیم."

رئیس فدراسیون هندبال کشورمان گفت:" ما بازیکنان حرفه ای هندبال داریم و اگر بخواهیم تعداد این ورزشکاران را در آینده افزایش دهیم باید زمینه ای را برای حضور جوانان در میادین بزرگی چون لیگ برتر فراهم کنیم. قطعا اجرای این طرح می تواند به این مهم کمک کند به همین دلیل هم تمامی تیم های لیگ برتر موظف شده اند تا ازهندبالیست های جوان در ترکیب تیم خود استفاده کنند. "

رحیمی افزود:" 31 خردادماه آخرین فرصت برای ثبت نام تیم های شرکت کننده در لیگ برتر است به نظر من باید تا آن زمان برای مشخص شدن وضعیت تیم ها صبر کرد. به نظر من حتی اگر قرار شود لیگ برتر با 12 تیم برگزار شود هیچ مشکلی برای تیم ها بوجود نمی آید چون تنها دو تیم به مسابقات اضافه شده است. قطعا در اینصورت لیگ برتر برای رسیدن به یک نقطه ایده آل نیاز به زمان دارد."

در حالی فردا پنجشنبه 30 خرداد ماه فرصت ثبت نام تیم ها در بیست و یکمین دوره لیگ برتر باشگاه های کشور به اتمام می رسد و جلسه هماهنگی لیگ برگزار می شود که هنوز تیم های ارومیه، هندبال کرمان و تربیت یزد موفق به جذب اسپانسر نشده اند. برخی از تیم ها مانند ارومیه برای اعلام آمادگی در لیگ برتر از فدراسیون هندبال مهلت خواسته اند.