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۱ تیر ۱۳۸۷، ۹:۰۷

اختصاصی مهر /

بررسی پیشنهاد تغییر مقاطع آموزشی حوزه های علمیه

بررسی پیشنهاد تغییر مقاطع آموزشی حوزه های علمیه

کمیسیون آموزش شورای پیشبرد و ارتقای حوزه های علمیه پیشنهاد تغییر مقاطع آموزشی حوزه های علمیه را در دستور کار خود قرار داده است.

یک مسئول در شورای پیشبرد و ارتقای حوزه های علمیه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت : این کمیسیون در 3 جلسه گذشته خود با بررسی مقاطع چهارگانه آموزشی فعلی حوزه (کاردانی تا دکتری)، پیشنهاد ارائه مقاطع جدید آموزشی در قالبی نوین را در دستور کار خود قرار داده است.

احمد بیوکافی افزود: براساس این طرح، مقاطع چهارگانه آموزشی حوزه در 4 مرحله مقطع عمومی، مقطع مقدماتی، مرحله نیمه تخصصی با هدف ارائه دانش های پایه برای تخصصی و مقاطع تخصصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: پیش بینی می شود در جلسه آینده این کمیسیون، این طرح مورد بررسی مجدد قرار گرفته و در صورت توافق اعضا به عنوان پیشنهاد به مراکز مرتبط حوزوی ارائه شود.

کد مطلب 702071

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