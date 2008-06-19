شوراهای فرهنگ عمومی استانها متناسب با چالشها و نیازها حرکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، منصور واعظی شب گذشته در چهل و نهمین نشست شورای فرهنگ عمومی استان لرستان در بیت امام جمعه خرم ‌آباد بر ضرورت نهادینه و اجرایی شدن تصمیمات و اقدامات شورای فرهنگ عمومی در کشور تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب فرهنگی بوده است، عنوان کرد : با توجه به حضور روحانیون در همه عرصه های انقلاب، نقش رهبری روحانیت در شکل گیری و جهت دهی فرهنگ عمومی کشور نیز امری بدیهی و غیرقابل انکار است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با بیان اینکه شورای فرهنگ عمومی در استانها نیز نقش مهمی در حل مشکلات و مسائل فرهنگی دارند از اعضای شورای فرهنگ عمومی لرستان خواست با بررسی دقیق مشکلات، راهکارهای مناسب را برای حل آنها بیابند.

وی توجه به امور مساجد و کتابخانه‌های عمومی در سطح کشور را از شاخصه های مهم در ترویج فرهنگ عمومی دانست و تاکید کرد : شوراهای فرهنگ عمومی در کشور باید متناسب با چالشها و نیازهایی که در استانها وجود دارد حرکت کنند.

واعظی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهداف و برنامه های خود از سفر به استان لرستان، افزود : این سفر دو بخش دارد که یک بخش آن به حوزه اشاعه فرهنگ عمومی و مسائل این حوزه برمی گردد و بخش دوم این سفر در رابطه با توسعه کتابخانه های عمومی و فرهنگ سازی پیرامون ضرورت مطالعه در استان است.

وی ادامه داد : در این سفر به ارزیابی عملکرد شوراهای استان و شهرستانهای لرستان خواهیم پرداخت و همچنین به دنبال راهکارهای ارتقا فرهنگ مطالعه مفید در استان خواهیم بود.

این مسئول همچنین بر نقش شوراهای فرهنگ عمومی در توسعه فرهنگی استان تاکید کرد.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد نیز صداقت در گفتار و رفتار، شهامت و پاکدامنی را از مهمترین اصول حاکم بر شوراهای فرهنگ عمومی کشور برشمرد و عنوان کرد : وجود این شاخصه ها در شوراهای فرهنگ عمومی و جامعه زمینه های تحول مثبت و صحیح فرهنگی را در کشور فراهم خواهد کرد.

حجت الاسلام سید احمد میرعمادی یادآور شد : وحدت اعضای شورای فرهنگ عمومی، حضور صاحب نظران و نخبگان، برنامه ریزی درست در اجرای مصوبات شورا و همچنین نوآوری و خلاقیت از مهمترین راهکارهای تحول در فرهنگ عمومی کشور است.

در ادامه این نشست استاندار لرستان نیز با اشاره به خشکسالی های اخیر در کشور و به ویژه منطقه لرستان، بیان داشت : فرهنگ سازی در زمینه مقابله با خشکسالی می تواند نقش موثر و تعیین کننده ای در رفع این بحران داشته باشد.

سید حسین صابری از اعضای شورای های فرهنگ عمومی استان خواست با برنامه ریزی دقیق زمینه همکاری مردم را در مصرف بهینه آب و برق فراهم کنند.