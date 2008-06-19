با حضور تهران در"نوبوکو" و کنترل دریای خزر از سوی ایران و روسیه مخالفیم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی،"دانیل فراید" که روز گذشته در کنگره آمریکا سخنرانی می کرد با اشاره به مخالفت قاطعانه کشورش با پیوستن ایران به پروژه خط لوله نوبوکو ادعا کرد که دولت "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا در تلاش است تا با اتخاذ تدابیری صدور نفت و گاز طبیعی دریای خزر را از کنترل روسیه و ایران خارج کند.

فراید گفت :" با عنایت به اینکه روسیه از انرژی به عنوان ابزار سیاسی استفاده می کند؛ ما با کشورهای اروپا و حوزه خزر روی این کارمی کنیم که نفت و گاز از دریای خزر به گونه ای به بازار عرضه شوند که حتماً تحت کنترل این کشور نباشند".

وی اظهار داشت : هدف باز بودن بازارهاست و روشهای آمریکا باید به اندازه کافی قاطعانه باشند و برخی در دولت بوش معتقدند خط لوله هایی که از دریای خزر می گذرند باید طوری ساخته شوند که به نفت و یا گاز ایران وابسته نباشند.

فراید گفت: "ما معتقدیم که جریان افتادن گاز ایرانی از طریق خط لوله نوبوکو، ایده بدی است و ما این را به گوش اروپایی ها رسانده ایم".

به گزارش مهر، خط لوله نوبوکو به طول 3 هزار و 300 کیلومتر است و گاز دریای خزر(آسیای میانه)، خاورمیانه،عراق و مصر را کنسرسیوم خط لوله گازی نوبوکو - خط لوله ای که گاز آسیای میانه و خاورمیانه را از خاک کشورهایی از جمله ترکیه، بلغارستان، رومانی و اسلواکی به اتریش و اروپا منتقل می کند.

این دیپلمات آمریکایی در پاسخ به پرسشی درباره امکان ساخت خط لوله جدید از طریق خاک ارمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه گفت که در حال حاضر گذر چنین خط لوله ای از ارمنستان دشواری هایی را به همراه دارد.

فرید افزود: "این می تواند بهترین راه حل باشد، اما تا زمانی که مسئله ارضی قره باغ -که اختلافی بین باکو و ایروان است- حل نشود، آذربایجان حتی نمی خواهد به چنین چیزی گوش دهد. چنین مسائلی اغلب دوسویه هستند و برای ایجاد چنین امکانی، ما باید مشکل قره باغ را حل کنیم که در انجام این کار نیز سعی می کنیم".