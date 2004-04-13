از سياست كنار نمي كشيم ، حضورمان در انتخابات رياست جمهوري مسوولانه تر خواهد بود

نماينده مردم تهران درمجلس ششم درگفتگو با خبرنگارسياسي "مهر" اظهار كرد: متاسفانه كاري كه محافظه كاران وشوراي نگهبان درانتخابات مجلس هفتم كردند به اين معني بود كه هدف، وسيله را توجيه مي كند .



وي با تاكيد بر اينكه افرادي كه مسئول رد صلاحيت نمايندگان مجلس ششم هستند در آخرت بايد پاسخگوباشند، بيان داشت: آيا حل مشكلات مردم كفراست؟ آيا گفتن اينكه قانون اساسي دچارمشكل است خلاف اسلام و انقلاب است. اين آقايان بايد در درگاه خداوند پاسخ دهند.



راكعي درادامه گفت: اين كارنتيجه منفي به همراه خواهدداشت و اين برخلاف ادعاي ما است كه مي گوييم سياست ما عين ديانت ماست. زيرا ما درعرصه هاي سياسي دچار همان بازيهاي سياسي مي شويم كه نظام هاي ديگر بدون هيچ ادعايي دچار آن هستند.



اين عضو حزب مشاركت با اشاره به اينكه نبايد عده اي را فقط براي اينكه ازصحنه خارج شوند بي دين ناميد، اظهارداشت: خود اين آقايان، اصلاح طلبان را براي خود پله كردند وبعد از انتخابات كه متوجه شدند اصلاحات خواسته ملت است همان شعارها را داده ومي دهند.



وي تصريح كرد: اين افراد ما را مي شناسند و مي دانند ما خواستار دموكراسي معنوي ومردم سالاري ديني هستيم و مانند آنها رفتارنخواهيم كرد اما ازسياست هم كنارنمي كشيم.



راكعي با اشاره به اينكه ما بدنبال اصلاح ساختار سازو كارها و برخي سازو كارها به نفع ملت هستيم، افزود: پرونده جبهه دوم خرداد برخلاف اعتقاد بعضي ها بسته نشده و اكثريت ملت خصوصا قشرجوان اصلاح طلب هستند اما با اعمال صدا و سيما حقيقت چيز ديگري جلوه داده شده است.



وي درخصوص برنامه جريان دوم خرداد براي رياست جمهوري آينده گفت : همانطوركه جبهه دوم خرداد درانتخابات دوره هفتم شركت كرد اين بار هم بلكه مسئولانه تر حضور خواهد داشت.



راكعي خطاب به احزاب ابرازداشت: احزاب بايد با اتحاد كساني كه درايت دارند را شناسايي كنند و از هم اكنون برنامه ريزي كنند وصادقانه و بدون هيچ ريايي اهداف خود رابراي ملت روشن كنند.

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