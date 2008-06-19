480 کانون فرهنگی و ورزشی در طرح نشاط و تعالی خراسان رضوی شرکت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید هاشم غیاثی صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: طرح نشاط و تعالی با شعار "جوان، خود باوری،‌ نوآوری و شکوفایی" از اول تیرماه در سطح استان خراسان رضوی برگزار می شود.

فرمانده نیروی منطقه مقاومت بسیج سپاه خراسان رضوی گفت: این طرح در 480 کانون فرهنگی ورزشی جوانان بسیج در سطح استان خراسان رضوی برای جوانان و نوجوانان برگزار می شود.

وی در رابطه با شرکت کنندگان در کلاسهای طرح و نشاط تعالی اظهار داشت: کسانی که در این کلاس شرکت می کنند غالبا اعضای پایگاه های بسیج و فرزندان پاسداران هستند و سایر اقشار مردم نیز می توانند در این طرح شرکت نمایند.

غیاثی عنوان کرد: محدوده زمانی اجرای طرح و نشاط و تعالی با توجه به تعطیلات تابستانی از اول تیر ماه آغاز و تا پایان شهریور ماه به پایان می رسد.

وی در رابطه با موضوعات کلاسهای تابستانی این طرح افزود: در این طرح 16 عرصه فعالیت از جمله، سیاسی، قرآنی، هنری و عملی، ورزشی، مدیریتی و فضاهای مجازی و ....... تعریف شده است.

غیاثی اظهار داشت: به شرکت کنندگان کارت عضویت و همچنین در پایان دوره گواهینامه اعطا می شود.