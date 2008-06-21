تعیین تکلیف پارس شمالی و 2 فاز پارس جنوبی تا 3 ماه دیگر

غلامحسین نوذری در گفتگو با مهر با اشاره به روند "مطلوب" مذاکرات اخیر ایران و روسیه برای توسعه 2 فاز پارس جنوبی و میدان آزادگان شمالی، یادآور شد: با توجه به اهمیت این پروژه ها و همچنین اطلاعات جدیدی که روسیه خواهان دریافت آن شده است، به زمان بیشتری برای نهایی کردن مذاکرات نیاز داریم اما سعی می کنیم ظرف سه ماه آینده با روسیه به توافق برسیم.

به گزارش مهر، شرکت سینوک چین سال گذشته در پیشنهادی به ایران خواهان توسعه پارس شمالی با سرمایه اولیه 35 میلیارد دلار شده بود. براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، قرار است در پارس شمالی 14 فاز پالایشگاهی ایجاد شود که فازبندی آن مانند پارس جنوبی خواهد بود.

امکان ذخیره نفت خام مانند گذشته وجود ندارد

وی همچنین با تکذیب ارزان فروشی نفت خام سنگین ایران خاطرنشان کرد: شایعاتی که عنوان می شود در تناقض با یکدیگر قرار دارد؛ از سوی اعلام می کنند که ایران تخفیف بی سابقه ای در فروش نفت خام خود داده و از سوی دیگر مدعی می شوند نفت ایران بر روی آب مانده و به فروش نمی رسد.

وزیر نفت با بیان اینکه در شرایط کنونی یک دلار کم یا زیاد شدن قیمت باعث سود و زیان خریدار می شود، تصریح کرد: مدتی پیش چند کشور دیگر نیز اعلام کرده بودند به دلیل شرایط بازار و فصل تعمیرات اساسی در پالایشگاه ها نفت خود را ذخیره می کنند.

نوذری با بیان اینکه ذخیره سازی نفت موضوع جدیدی نیست و در گذشته نیز وجود داشته است، اظهار داشت: در گذشته 60 یا حتی 120 میلیون بشکه نفت در مناطق مختلف جهان از قبیل بنادر و ترمینالهای نفتی ذخیره می شد که در حال حاضر این روند کاهش چشمگیری داشته است و در حال حاضر با توجه به مشکلات تولید کنندگان، امکان ذخیره نفت خام مانند گذشته وجود ندارد.