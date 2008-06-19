نقشه فرهنگی اجتماعی استان خراسان رضوی رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، قهرمان رشید پیش از ظهر امروز در گردهمایی نقش و جایگاه سازمانهای مردم نهاد افزود: در این اطلس فرهنگی، اجتماعی که با همکاری فرمانداریها و دستگاه های ذیربط رونمایی می شود، اطلاعات به روز از موضوعات مهم فرهنگی، سیاسی و اقتصادی استان و مشهد گنجانده شده و مبنای خوبی جهت سیاستگذاری ها با توجه به آمار ارائه شده است.

معاون سیاسی، اجتماعی استانداری خراسان رضوی از وجود 700 سازمان مردم نهاد در استان خراسان رضوی خبر داد و گفت: با توجه به اینکه 50 درصد این سازمانها در شهر مشهد هستند و با توجه به تنوع و تعدد این سازمانها، نتایج کنونی رضایت بخش نیست که این امر این حاکی از نظارت، فرهنگسازی و اطلاع رسانی ناقص در این حوزه است.

وی بهره گیری از الگوهای غربی و عدم وجود دستگاههای متولی را از نقایصی دانست که موجب استفاده ابزاری از سمن ها و سیاست زدگی آنها در گذشته شده و اظهار داشت: بحث کیفی کار این سازمانها بر بحث کمی آن ارجحیت دارد و با هدف انطباق برآموزه های دینی در دستور کار قرار گرفته است.

رشید، مشارکت سیاسی را به عنوان نماد برتر و الگو در منطقه و جهان معرفی و تصریح کرد: در دولت نهم مشارکت سیاسی در کنار مشارکت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مطرح است تا فضا جهت مشارکت مردم در همه شئون جامعه فراهم شود و سمن ها نماد این حضورند.

وی کسب رتبه های جهانی توسط پنج نفر خانم از استان خراسان رضوی در رقابت مخترعان جهان در کره جنوبی را نمونه بارز این رویکرد دولت در عرصه علمی عنوان کرد و افزود: نگرش کنونی دولت نهم در خصوص سازمانهای مردم نهاد نگرشی نظارتی، ساماندهی و مدیریتی است.

رشید از نظارت و سازماندهی سمن ها از سوی فرمانداریها از طریق سامانه ای مکانیزه در دفتر امور اجتماعی خبر داد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و شوراهای استان خراسان رضوی نیز در این جلسه با اشاره به اهداف چهارگانه این گردهمایی آموزشی افزود: آموزش و توانمند سازی سمن ها، تبادل تجربیات موفق سمن ها و ارتباط متقابل آنها با هم طرح توقعات و انتظارات متقابل دولت و سازمانهای مردم نهاد و ارائه برنامه های سال 87 سمن ها اهداف چهارگانه ای است که در این گردهمایی مد نظر است.

امرالله شمقدری توسعه کمی و کیفی سازمانهای مردم نهاد، توانمند سازی و آموزش، تسهیل و صدور مجوز، ارزیابی و نظارت و ایجاد شبکه های تخصصی را از برنامه های سال 87 این دفتر بر شمرد و اظهار داشت: در یکسال و نیم گذشته مجوز 60 سازمان مردم نهاد صادر شده که از این تعداد 48 مورد در فرمانداری و 12 مورد در سطح استان بوده و در مقایسه با هشت سال قبل از آن که یک سازمان در سطح استان مجوز داشت رشد چشمگیری را نشان می دهد.