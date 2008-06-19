کارکنان صندوق تعاون آموزش بانکداری می بینند

به گزارش خبرنگار مهر، ماشاء الله عظیمی صبح امروز در مراسم افتتاحیه دوره آموزش علوم بانکداری در جمع مدیران حوزه تعاون کشور گفت: مشتری مداری از مهمترین استراتژی های یک بنگاه اقتصادی است و ما تحقق این امر را در صندوق تعاون پیگیری می کنیم.

مدیر عامل صندوق تعاون سرعت تجدید برگزاری دوره های آموزشی را خواستار شد و اظهار داشت: در 120 روز آینده تمام مدیران و کارکنان صندوق تعاون سراسر کشور تحت آموزشهای بانکداری قرار می گیرند.

عظیمی تصریح کرد: با افزایش نرخ تورم در تولید کالا و خدمات نباید افزایش قیمت اتفاق بیافتد و ما می توانیم با استفاده از سرمایه های انسانی و ارائه آموزشها به سمت کاهش نرخ تورم حرکت نماییم.

وی نیروی انسانی جوان و آموزش دیده را یک سرمایه اعلام کرد و افزود: برای تحقق امر آموزش در کشور باید علاوه بر شناخت نیروهای انسانی، نوع نیازهای آموزشی نیز شناخته شود.

مدیر عامل صندوق تعاون بیان داشت: متاسفانه ما در کشور بانکداری الکترونیکی به معنای واقعی را شاهد نیستیم ولی علاوه بر این بانک مرکزی هم باید سیستمهای بانکی را از تحولات آگاه کند.

عظیمی تعداد پرونده های اعتباری سال گذشته صندوق تعاون را 50 هزار پرونده اعلام کرد و گفت: در این ارتباط نیز 474 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردیم.

وی همچنین میزان مطالبات معوق ابتدای سال 86 صندوق را 28 درصد عنوان کرد و بیان داشت: این رقم در پایان سال گذشته به 11.4 درصد رسیده است و در بخش پرداخت تسهیلات نیز 211 درصد رشد داشته ایم.