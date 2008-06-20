حلقه گمشده تعاملات اجتماعی در پایتخت شکل می گیرد

مهدی گلشنی در گفتگو با خبرنگار مهر خاطر نشان کرد: شهرداری تهران مطابق برنامه ریزی های انجام شده در سال گذشته 88 پاتوق محله را نقاط مختلف شهر تهران ایجاد کرد که در همین راستا امور اجرایی مربوط به ایجاد 110 پاتوق محله در سال جاری نیز به زودی آغاز می شود.

وی با اشاره به برنامه ایجاد پاتوق محلات در تمام محلات تهران تصریح کرد: در سال جاری علاوه بر ایجاد 110 پاتوق محله، در 22 نقطه نیز پاتوق هایی به صورت الگویی، در سطح مناطق در نظر گرفته شده که شمار پاتوق های محله ایجاد شده در سال جاری را به 132 پاتوق می رساند.

معاون آموزش و امور مناطق سازمان زیباسازی شهر تهران همچنین یاد آور شد: در سال جاری در 3 نقطه پاتوق فرامحله ای ایجاد خواهد شد که هر کدام از آنها بیش از یک محله را پوشش خواهند داد .

به گفته گلشنی مردم و اهالی هر محله، محور برنامه ها و متولی فعالیت ها در پاتوق های محلات خواهند بود و جشن های عمومی، مراسم و مناسبت های ملی و مذهبی را برگزار خواهند کرد، ضمن آنکه پاتوق محله در هر محل فضای مناسبتری را برای گذران اوقات فراغت به وجود آورده است.

این مقام مسئول در شهرداری تهران همچنین تصریح کرد: پاتوق محلات، حیاط خصوصی اهالی هر محله هستند که در نهایت حلقه گمشده تعاملات اجتماعی را در پایتخت شکل می دهند، به طوریکه در هر محل، مکانی برای گفتگو، بیان مشکلات، همفکری و فعالیت های اجتماعی شکل می گیرد.

معاون سازمان زیباسازی شهر تهران در ادامه خاطرنشان کرد : تا پایان سال 88 به تدریج در 371 محله تهران پاتوق محله ایجاد می شود که تا کنون در 223 محله این امکان میسر شده است.