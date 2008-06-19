97 درصد جمعیت واجد شرایط کشور کارت ملی دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، رضا آیت الهی پیش از ظهر پنج شنبه در "همایش تبیین ویژگی های کارت شناسایی و کاربرد آن در دولت الکترونیک" در کرمانشاه اظهار داشت: بعد از تصویب صدور کارت شناسایی در مجلس برای کلیه افراد بالای 15سال کشور، آیین نامه اجرایی آن تصویب و در سال 79 ابلاغ صدور کارت شناسایی ملی صادر شد.

وی افزود: در تیر ماه سال 80 با صدور اولین کارت ملی برای رهبر معظم انقلاب در عمل تولید و صدور کارت ملی در کشور آغاز شد.

آیت الهی با اشاره به اعتبار کارت ملی از سال 83 به شکل رسمی بیان داشت: در این سال با ابلاغیه ای به تمامی دستگاه های کشور، استفاده از کارت ملی جهت کارهای اداری مجاز اعلام شد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور در ادامه با اشاره به اجرای قانون عملیاتی شدن استفاده از کارت ملی در تمامی امور از اول تیر ماه سال جاری بیان داشت: اغلب کشورهای دنیا از حدود 50 سال پیش سیستم کارت شناسایی را اجرایی کرده اند، اما در کشور ما این کار بسیار دیر آغاز شد ولی با توجه به همت مسئولان با سرعت بسیار بالایی در مدت زمان بسیار کم کشور را تحت پوشش کارت ملی قرار دادیم.

وی افراد 15 سال به بالای کشور که واجد شرایط صدور این کارت هستند را 53 میلیون نفراعلام و تصریح کرد: تاکنون برای 50 میلیون نفر از آنها کارت شناسایی صادر شده و با در نظر گرفتن لزوم استفاده از این کارت از اول تیر ماه، کار صدور کارت شناسایی برای افراد باقی مانده به زودی به پایان خواهد رسید.

آیت الهی در ادامه از تشکیل پایگاه اطلاعات آماری کشور خبر داد واظهار داشت: پایگاه اطلاعات آماری کشور هم اکنون به طور کامل آماده شده و 34 دستگاه مختلف کشور که نیاز به این اطلاعات دارند به شکل آن لاین با آن در ارتباط هستندکه با توجه به آمادگی کامل این پایگاه از این پس دستگاه های مختلف می توانند با این شبکه ارتباط و اطلاعات آماری و هویتی افراد را دریافت کنند.

وی حفظ اطلاعات هویتی افراد را از رسالتها و وظایف مهم سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد و بیان داشت: این اطلاعات تنها در اختیار دستگاه های تعریف شده در طرح قرار خواهد گرفت و دسترسی برای عموم امکانپذیر نخواهد بود.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور خاطر نشان کرد: از اول تیر ماه با الزامی شدن استفاده از کارت ملی مردم برای کارهای اداری خود نیاز به ارائه مدارک شناسایی مختلف نخواهند داشت و ارائه این کارت برای کلیه امور کفایت می کند.

"همایش تبیین ویژگی های کارت شناسایی و کاربرد آن در دولت الکترونیک" پیش ازظهر امروز با حضور مدیران، معاونین و کارشناسان دستگاه های اجرایی و مسئولان مرتبط با این سیستم در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد.