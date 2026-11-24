به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی سه شنبه شب در نشست با مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای بوشهر با تقدیر از اقدامات انجام‌شده در زمینه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در سطح شهرستان اظهار کرد: امروز شهرستان دشتی به یکی از قطب‌های انرژی خورشیدی در جنوب کشور تبدیل شده است و این موضوع به یک فرهنگ عمومی در شهرستان تبدیل شده است.

وی افزود: با همت مثال زدنی دولت چهاردهم و در شرایط جنگ، میزان و دفعات قطع برق نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشت که توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و افزایش ظرفیت تولید برق در این زمینه نقش مؤثری داشته است.

فرماندار دشتی با اشاره به اجرای طرح‌های جدید انرژی خورشیدی در شهرستان تصریح کرد: در حال حاضر چند نیروگاه خورشیدی بزرگ مقیاس در دشتی در دست اجراست که امیدواریم با تسریع در روند اجرا، پیش از آغاز اوج مصرف برق در تابستان وارد مدار تولید شوند.

مقاتلی همچنین از همراهی و مشارکت مردم در مدیریت مصرف انرژی قدردانی کرد و گفت: هر جا که نیاز به همکاری مردم بوده، شهروندان با مسئولیت‌پذیری پای کار آمده‌اند که این همراهی شایسته تقدیر است.

وی در ادامه بر ضرورت رفع موانع پیش رو در زمینه برق در برخی پروژها تأکید کرد و افزود: امیدواریم با همکاری و همراهی مجموعه برق، مشکلات این پروژه ها برطرف و شاهد افتتاح آن ها در دهه فجر امسال باشیم.

فرماندار دشتی همچنین خواستار تسریع در اجرای طرح‌های توسعه شبکه برق در شهرها و روستاهای شهرستان شد و بیان کرد: توسعه زیرساخت‌های برق باید با جدیت دنبال شود تا ضمن تأمین برق پایدار، مشکلات مردم در این حوزه به حداقل برسد.