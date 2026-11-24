به گزارش خبرگزاری مهر، سعید فکوری اظهار کرد: در پی برخورد یک دستگاه خودروی سواری تیبا با کشنده تریلی در کیلومتر ۱۵ محور تربت‌حیدریه- زاوه ۲ نفر جان باختند و دو نفر دیگر مصدوم شدند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر تربت‌حیدریه بیان کرد: پس از اعلام حادثه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان نیروهای عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهید بهروز زاوه با ۲ دستگاه آمبولانس و خودروی تخصصی نجات به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: ۲ فوتی حادثه به دلیل شدت جراحات وارده در صحنه جان باخته بودند که پس از رهاسازی پیکرها توسط نیروهای هلال‌احمر تحویل عوامل انتظامی شدند.

فکوری عنوان کرد: ۲ مصدوم حادثه نیز توسط عوامل اورژانس به بیمارستان امام حسین (ع) منتقل شدند.