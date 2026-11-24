به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: ساعتی پیش، یک فروند پهپاد لوکاس دشمن متجاوز آمریکایی، بر فراز غرب تنگه هرمز، توسط سامانه‌های بومی نیروی پدافند هوایی ارتش و با اقدام به‌موقع منهدم شد.



همچنین در عملیات جداگانه‌ای یک فروند پهپاد MQ-۹ دشمن متجاوز آمریکایی، توسط سامانه‌های بومی نیروی پدافند هوایی ارتش، در آسمان شرق تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.



این دو عملیات تحت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور انجام شده است.