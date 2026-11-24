به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قلندر شریف شامگاه سه شنبه در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خراسان رضوی اظهار کرد: فاز نخست خط ۳ قطار شهری مشهد در سفر رئیس‌جمهور به صورت رسمی بهره‌برداری خواهد شد.

شهردار مشهد با اشاره به اینکه این خط، شبکه ریلی مشهد را پیوسته کرده است، گفت: مردم عزیزمان می‌توانند از هر نقطه شهر، کل این مسیر ۴۵ کیلومتری را با یک بلیت سه هزار تومانی طی کنند.

فرصت سفر رئیس‌جمهور برای پیگیری مشکلات مشهد

وی در ابتدا با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به مشهد اظهار کرد: «این سفر فرصت بسیار خوبی است تا بتوانیم مسائل و مشکلات شهر مشهد را به‌صورت ویژه پیگیری کنیم.

قلندر شریف افزود: قطعاً سفر آقای پزشکیان به مشهد می‌تواند منشأ خیر و برکات فراوانی باشد و امیدواریم برای مشکلات مختلف این شهر، تصمیم‌های عملیاتی و ویژه‌ای گرفته شود.

خط ۳؛ مهم‌ترین خط ریلی درون‌شهری کشور و نخستین قطار شهری زیارت

شهردار مشهد مقدس با تأکید بر جایگاه ویژه مشهد تصریح کرد: مشهد با همه شهرهای ایران و جهان متفاوت است. پایتخت معنوی ایران اسلامی همواره جایگاه ویژه‌ای داشته و جهانشهر برکت و کرامت باید امکانات و تجهیزاتی متناسب با این عنوان و جایگاه داشته باشد.

وی بیان اینکه خط ۳ قطار شهری مشهد، مهم‌ترین خط ریلی درون‌شهری در کشور است، تصریح کرد: ایستگاه بسیج ما در این خط، مهم‌ترین ایستگاه مبادله‌ای در خطوط قطار شهری کشور است که ما در دهه آخر صفر همین امسال آن را به صورت آزمایشی افتتاح کردیم.

قلندر شریف افزود: ویژگی خاص این خط هم این است که نخستین خط قطار شهری زیارت در منطقه محسوب می‌شود که در مشهدالرضا(ع) در حال خدمت‌رسانی است و حرم مطهر رضوی به عنوان محور اصلی و مرکز ایران اسلامی آن‌قدر اهمیت دارد که شاید باید از ابتدا این بخش از قطار شهری افتتاح می‌شد.

اعتبار ۲۵۰ همتی و هزینه ۹۰ همتی برای فاز نخست

شهردار مشهد با اشاره به مشخصات این خط اظهار کرد: این خط به طول ۲۸.۵ کیلومتر و با ۲۴ ایستگاه در حال تکمیل است و برای اجرای آن حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی درباره هزینه فاز نخست گفت: فقط برای فاز نخست خط ۳ قطار شهری مشهد بیش از ۹۰ همت هزینه شده است. همین ۶ کیلومتر اگر بخواهیم به نرخ روز یعنی هر کیلومتر ۵۰ میلیون دلار حساب کنیم، بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده است.

مسیر ۶ کیلومتری فاز نخست و اتصال سه‌گانه به حرم مطهر

قلندر شریف درباره مسیر فاز نخست خاطرنشان کرد: مسیری به طول ۶ کیلومتر که از میدان شهدا آغاز می‌شود، سپس به ایستگاه باب‌الجواد(ع) در مجاورت حرم مطهر رضوی می‌رسد، از ایستگاه بسیج در میدان بسیج عبور می‌کند و در نهایت به پایانه مسافربری امام رضا(ع) منتهی می‌شود.

شهردار مشهد با اشاره به اتصال خطوط تصریح کرد: این خط ۳ باعث شد تا همزمان هم راه‌آهن، هم فرودگاه و هم پایانه مسافربری از طریق قطار شهری مشهد به حرم مطهر رضوی متصل شوند و سریع‌ترین، پاک‌ترین و ارزان‌ترین زیرساخت حمل‌ونقل درون‌شهری در اختیار زائران و مجاوران گرامی قرار بگیرد.

شبکه‌ای پیوسته با خطوط ۱ و ۲ و آغاز عملیات فاز دوم

وی با اشاره به دیگر خطوط مترو گفت: ما نخستین شهری هستیم که با خط یک مترو، فرودگاه را در سرویس‌دهی قطار شهری تحت پوشش قرار دادیم. خط ۲ هم انتهای طبرسی را به عنوان یک منطقه کم‌برخوردار شهر به ایستگاه راه‌آهن مشهد متصل می‌کند.

قلندر شریف درباره فاز دوم خط ۳ نیز اظهار کرد: کمتر از یک ماه قبل، فاز دوم خط ۳ قطار شهری مشهد از میدان شهدا تا میدان فردوسی وارد مرحله عملیات اجرایی شد. این بخش دارای سه ایستگاه شامل ایستگاه شهید رئیسی، ایستگاه شهید قرنی در چهارراه مجد و ایستگاه میدان فردوسی است.

خط ۳، ایرانی‌ترین قطار شهری کشور

شهردار مشهد خاطرنشان کرد: یکی دیگر از ویژگی‌های خاص این مسیر آن است که کاملاً بومی است. قطار شهری مشهد از دهه هفتاد شمسی که شروع شد، کمتر از ۲۰ درصد بومی بود اما اکنون خط سه متروی مشهد، ایرانی‌ترین قطار شهری کشور است؛ به طوری که ۸۵ درصد متمرکز بر توان داخلی است و از طراحی تا ساخت از دانش جوانان ایرانی استفاده می‌کند.

وی ادامه داد: متروی مشهد اولین قطار شهری کشور است که از ریل و پله برقی تا نازک‌کاری و طراحی ایستگاه‌ها کاملاً ایرانی است. ایستگاه باب‌الجواد(ع) نیز ایستگاه نمونه و بی‌نظیری در دنیاست که به همت مهندس دیشیدی به عنوان یکی از معماران ویژه آستان قدس رضوی، طوری طراحی شده که مردم وقتی وارد ایستگاه می‌شوند، ورود به حرم مطهر رضوی را احساس می‌کنند و به تدریج وارد فضای زیارتی حرم مطهر رضوی می‌شوند.

تأکید آیت‌الله علم‌الهدی بر اسکان زائران در نقاط دورتر

قلندر شریف تصریح کرد: در مراسمی که اخیراً برگزار شد، حضرت آیت‌الله علم‌الهدی نماینده معزز ولی فقیه و امام جمعه محترم مشهدالرضا(ع) نکته مهمی را به ما گوشزد کردند؛ اینکه دیگر نیاز نیست زائرانی که به مشهدالرضا(ع) می‌آیند، الزاماً در بافت پیرامونی حرم مطهر مستقر شوند بلکه می‌توانند در دورترین نقاط شهر اسکان پیدا کنند و به ارزان‌ترین شکل ممکن، خودشان را با قطار شهری به حرم مطهر رضوی برسانند.

ایجاد ۴ هزار جای پارک در میدان شهدا

شهردار مشهد تأکید کرد: افزون بر این، ما در میدان شهدا هم حدود چهار هزار جای پارک خودرو ایجاد کردیم که زائران و مجاوران بتوانند در این نقطه خودروی خود را پارک کنند و از طریق فاز نخست خط سه قطار شهری خودشان را به حرم مطهر رضوی برسانند.

اولویت‌های حمل‌ونقل عمومی و محرومیت‌زدایی

وی با اشاره به سیاست‌های کلان مدیریت شهری تصریح کرد: ما از ابتدای این دوره مدیریت شهری، خط قرمزهایی را در این حوزه برای خود تعریف کردیم که از جمله آن‌ها می‌توان به تسهیل و ارزان‌سازی زیارت، توجه به محیط زیست، ارتقای ایمنی زائران و مجاوران و تمرکز بر محرومیت‌زدایی از حاشیه شهر و مناطق کم‌برخوردار اشاره کرد.