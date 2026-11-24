به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی سه شنبه شب در نشیت با فعالان محیط زیست وسازمان های مردم نهاد با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی و شکل‌گیری گفتمان مشترک در حوزه محیط‌زیست، گفت: برای دستیابی به نتایج ملموس، باید ظرفیت‌های مردمی را متمرکز کرده و با استمرار فعالیت‌ها، فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست را در جامعه نهادینه کنیم.

وی با بیان اینکه تشکل‌های مردمی باید در فرهنگ‌سازی و افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی نقش فعال‌تری داشته باشند، افزود: آرزوی من این است که آذربایجان‌غربی به‌عنوان استانی بدون زباله و نمونه در حوزه محیط‌زیست شناخته شود.

استاندار آذربایجان غربی همچنین همچنین با اشاره به اقدامات احیای دریاچه ارومیه، خاطرنشان کرد: لایروبی رودخانه‌ها در قالب پویش «رود روان»، احیای تالاب‌ها و اقدامات ساحلی از جمله برنامه‌های در دست اجراست که باید با جدیت و استمرار دنبال شود.

وی به آغاز عملیات اجرایی شهرک نهال در میاندوآب برای توسعه کشت گونه‌های کم‌آب‌بر نیز اشاره کرد و افزود: ایجاد اسکله، ظرفیت‌های گردشگری و بندرگاه تفریحی در اطراف دریاچه ارومیه نیز با هماهنگی دستگاه‌های مسئول و مشارکت بخش خصوصی در دستورکار قرار دارد.

رحمانی همچنین با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق و مسئولانه، اضافه کرد: باید با آگاهی‌بخشی صحیح، حساسیت و احساس مسئولیت عمومی نسبت به مسائل محیط ‌زیستی را افزایش دهیم تا مردم در این مسیر مشارکت کنند.

وی با تأکید بر حمایت سازمان حفاظت محیط‌زیست استان از تشکل‌های مردمی، افزود: اگر اراده و همت جمعی داشته باشیم، هنوز برای نجات محیط‌زیست دیر نشده و می‌توان با تلاش مستمر تا پایان سال به نتایج ملموسی در حوزه محیط‌زیست و احیای دریاچه ارومیه دست یافت.

در این نشست، ظرفیت‌ها و پیشنهادهای سازمان‌ های مردم‌نهاد برای حفاظت از محیط‌زیست، تسریع روند احیای دریاچه ارومیه و افزایش مشارکت اجتماعی در برنامه‌های صیانت از منابع طبیعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های مردمی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و تقویت فرهنگ عمومی حفاظت از محیط‌ زیست به‌عنوان پیش‌نیاز تحقق برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه تأکید شد.

در پایان نیز نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های زیست‌محیطی از اقدامات، پیگیری‌ها و تلاش‌های استاندار آذربایجان‌غربی در مسیر احیای دریاچه ارومیه و رویکرد حمایتی مدیریت استان در این حوزه و توجه به ظرفیت تشکل‌های مردمی قدردانی کردند.