به گزارش خبرنگار مهر، استقلال مشهد روز چهارشنبه چهارم آذرماه، از ساعت ۱۵ در سالن شهید ابراهیم رئیسی مجموعه ورزشی ثامن‌الائمه(ع) به مصاف رازین پلیمر تهران می‌رود. این مسابقه از شبکه ورزش به‌صورت زنده پخش خواهد شد.

شاگردان رحمان محمدی‌راد در حالی برای دومین میزبانی فصل آماده می‌شوند که در نخستین دیدار خانگی، پاس گرگان را سه بر صفر شکست دادند. استقلال پس از شکست نزدیک سه بر دو مقابل چادرملو در اردکان، هفته گذشته با برتری سه بر یک برابر تهران بیشه چمستان به مسیر پیروزی بازگشت و هفت‌امتیازی شد. آبی‌ها اکنون با دو برد در جایگاه چهارم گروه نخست قرار دارند و دیدار معوقه مقابل فولاد سیرجان را نیز پیش رو خواهند داشت.

در سوی مقابل، رازین پلیمر با هدایت مرتضی هداوندی، سه برد و هفت امتیاز دارد و در رتبه سوم گروه ایستاده است. نماینده تهران فصل را با دو پیروزی سه بر دو مقابل چادرملو اردکان و تهران بیشه چمستان آغاز کرد، اما در هفته‌های سوم و چهارم، برابر فولاد سیرجان و مهرگان مازندران با نتیجه سه بر صفر شکست خورد. این تیم هفته گذشته با پیروزی سه بر صفر مقابل سپاهان، دوباره به جمع برندگان بازگشت.

نتایج دو تیم نشان می‌دهد استقلال با حریفی روبه‌روست که توانایی عبور از مسابقات نزدیک و شکست تیم‌های مطرح را دارد. برای آبی‌پوشان، حفظ تمرکز در طول مسابقه و استفاده از امتیاز میزبانی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کسب دومین برد متوالی داشته باشد؛ بردی که تعداد پیروزی‌های استقلال را با رازین برابر می‌کند و به بهبود موقعیت نماینده خراسان رضوی در جدول کمک خواهد کرد.

تماشای این مسابقه رایگان است و علاقه‌مندان برای حضور در سالن باید بلیت خود را از سامانه لیگالیگ⁠ دریافت کنند.