به گزارش خبرنگار مهر، محمدکاظم صادقیان، شب سه‌شنبه در نشست خبری سمپوزیوم ملی کاشی و سرامیک ایران با اشاره به ظرفیت تجاری این صنعت اظهار کرد: تبدیل یزد به «پایتخت تجاری کاشی و سرامیک ایران» در حال پیگیری است و امیدواریم با نهایی‌شدن این موضوع، زمینه حضور رایزنان تجاری بین‌المللی در استان یزد و شهرستان میبد فراهم شود.

وی افزود: با وجود شرایط تحریمی، جایگاه تجاری استان یزد در صنعت کاشی و سرامیک قابل توجه است و حفظ و ارتقای این موقعیت به هم‌افزایی فعالان صنعت، تعامل دستگاه‌های اجرایی و همراهی رسانه‌ها نیاز دارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد گفت: حرکت به سمت تولید سبز و اقتصاد پایدار، به‌ویژه در حوزه محیط زیست و کاهش مصرف انرژی و آب، از ضرورت‌های این صنعت است و استفاده از فناوری‌های جدید و کوره‌های کم‌مصرف می‌تواند در تحقق این هدف مؤثر باشد.

صادقیان تصریح کرد: با توجه به سهم صنعت کاشی و سرامیک در اشتغال استان، تأمین پایدار انرژی و مدیریت محدودیت‌های برق و گاز اهمیت زیادی دارد و باید با برنامه‌ریزی و تعامل میان واحدهای تولیدی و شرکت‌های خدمات‌رسان، از توقف فعالیت واحدها جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: ارتقای فناوری تولید، کاهش مصرف منابع و توجه به الزامات زیست‌محیطی باید در کنار توسعه بازار و تقویت توان صادراتی، در اولویت برنامه‌های صنعت کاشی و سرامیک استان قرار گیرد.

گفتنی است؛ سمپوزیوم ملی کاشی و سرامیک ایران از ۹ تا ۱۲ آذرماه در یزد برگزار می‌شود و نمایشگاه تخصصی این رویداد با حضور ۱۲۰ شرکت، در کنار نشست‌های اقتصادی با رایزنان تجاری، پنل‌های تخصصی و برنامه‌های علمی و تجاری میزبان فعالان این صنعت خواهد بود.