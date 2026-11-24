به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم ابراهیمی نوری، شامگاه سه‌شنبه در اجتماع شبانه مردم آستانه اشرفیه با اشاره بر ضرورت تقویت اقتدار جمهوری اسلامی ایران اظهارکرد: امروز در هر عرصه‌ای که احساس ضعف کنیم، دشمن همان نقطه را شناسایی می‌کند و برای ضربه زدن به کشور از آن بهره می‌برد؛ بنابراین راه مقابله با توطئه‌های دشمن، قوی شدن و افزایش استحکام کشور در همه زمینه هاست.

امام جمعه رودسر با بیان اینکه جهان امروز، جهان قدرت است، افزود: هر کشوری که بتواند روی پای خود بایستد، از استقلال و جایگاه شایسته‌ای برخوردار خواهد شد و اگر می‌خواهیم در نظام جهانی جایگاه مناسبی داشته باشیم، باید قدرت خود را در عرصه‌های مختلف افزایش دهیم.

توان دفاعی ایران، حاصل دانش و اراده جوانان کشور است

حجت ابراهیمی نوری با اشاره به دستاوردهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت: مردم در عرصه‌های مختلف شاهد افتخارات فرزندان این سرزمین هستند و دستاوردهای نظامی روزهای اخیر نشان می‌دهد که جوانان ایرانی از توان علمی و فناوری بالایی برخوردارند.

وی با اشاره به توانمندی جوانان کشور در حوزه صنایع دفاعی تصریح کرد:دستان توانمند جوانان این سرزمین به چنان مهارتی دست یافته‌اند که می‌توانند پهپادهای پیشرفته آمریکایی را تحت کنترل بگیرند و به صورت سالم به زمین بنشانند؛ همین توانمندی‌ها موجب حیرت و سردرگمی دشمنان شده است.

امام جمعه رودسر با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح در برابر تهدیدهای احتمالی دشمنان اظهار کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در آمادگی کامل قرار دارند و در صورت تعرض به حریم هوایی کشور، منافع آمریکا در منطقه نیز در معرض پاسخ متقابل قرار خواهد گرفت؛ دشمن باید بداند که ایران در برابر تجاوز و تهدید تعارف ندارد.

وی با اشاره به ضرورت پیگیری مطالبه انتقام خون شهدای کشور افزود: از زمان شهادت سردار سلیمانی، موضوع انتقام باید با جدیت دنبال می‌شد و امروز نیز پس از شهادت رهبر شهید مان، این مطالبه باید در صدر خواسته‌های مردم و مسئولان قرار گیرد. مردم باید در اجتماعات خود با صدای رسا خواستار پاسخ به جنایت‌ها و دهن‌کجی های دشمنان باشند.

مدیریت بسیجی و همدلی مردمی، راه عبور از مشکلات کشور است

حجت‌الاسلام ابراهیمی نوری با گرامیداشت هفته بسیج از ضرورت حاکم شدن تفکر بسیجی در ساختار مدیریتی کشور گفت و تصریح کرد: یکی از راه‌های اساسی تقویت ایران، انتخاب مدیرانی با تفکر بسیجی است؛ چراکه تفکر بسیج، تفکر ایثار، مسئولیت پذیری، خدمت صادقانه و دستگیری از مردم است و می‌تواند بسیاری از مشکلات جامعه، به‌ویژه در حوزه مدیریت را برطرف کند.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی و دشواری های معیشتی مردم گفت: در روزهایی که بسیاری از خانواده‌ها با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، مسئولان باید توجه بیشتری به مطالبات مردم داشته باشند و با روحیه خدمتگزاری برای رفع مشکلات اقدام کنند.

امام جمعه رودسر از وضعیت جمعیتی و مشکلات معیشتی استان گیلان گفت و اظهار کرد: گیلان یکی از پیرترین استان‌های کشور است و با وجود مشکلات متعدد، انتظار می‌رود نگاه ویژه‌تری به مسائل این استان وجود داشته باشد.

وی با اشاره به ضرورت تقویت اجتماعات شبانه به‌عنوان کانون همدلی، تربیت خانوادگی و انتقال معارف دینی، افزود: این اجتماعات فرصت ارزشمندی برای تمرین کمک مؤمنانه، همراهی و دستگیری از یکدیگر است.

حجت الاسلام ابراهیمی نوری با تأکید بر نقش محوری ولایت فقیه در استمرار مسیر انقلاب اسلامی گفت: ایران قوی با پشتیبانی مردم از ولایت فقیه محقق می‌شود و همه داشته‌ها و هستی خود را باید در حمایت از این جایگاه ببینیم.

وی گفت:گوش مردم و مسئولان باید به رهنمودهای مقام معظم رهبری باشد و همان‌گونه که مردم با حضور در این اجتماعات به این مسیر پایبندی نشان داده‌اند، باید با قدرت آن را ادامه دهند.

امام جمعه رودسر با اشاره به تأثیرگذاری معنوی دوران دفاع مقدس و ضرورت توجه به تربیت نسل جوان اظهار کرد: امروز نیز حضور نوجوانان و جوانان در اجتماعات و توجه آنان به آرمان‌های انقلاب، مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند.

وی از تداوم حضور مردم در صحنه گفت و ادامه داد:با همراهی مردم و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، این مسیر را با قدرت ادامه خواهیم داد و فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر رژیم صهیونیستی همچنان در اجتماعات مردمی طنین‌انداز خواهد بود.