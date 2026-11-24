محمد شفیعی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق بیت‌المال، حفاظت از عرصه‌های ملی و مقابله با زمین‌خواری، با پیگیری‌های مستمر و همکاری دستگاه قضایی، ۱۸۸ هزار و ۴۰۰ مترمربع از اراضی ملی شهرستان دزفول که مورد تصرف قرار گرفته بود، رفع تصرف شد و به وضع سابق بازگشت.

وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از منابع طبیعی و انفال افزود: صیانت از اراضی ملی از اولویت‌های مهم این اداره است و برخورد قانونی با متصرفان و متخلفان، با جدیت و در چارچوب قانون ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دزفول این اقدام را گامی مؤثر در پاسداری از سرمایه‌های ملی و حفظ حقوق عمومی دانست و تاکید کرد: حفاظت از این سرمایه ها وظیفه‌ای همگانی و مسئولیتی مهم برای دستگاه‌های متولی است.