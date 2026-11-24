محمد قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت آب وهوای استان اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین الگوهای پیش‌یابی و با عبور موجی زودگذر از تراز میانی جو، تغییرات جوی در منطقه افزایش می‌یابد و بارش متناوب باران و همچنین برف در مناطق سردسیر و ارتفاعات و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی نوع مخاطره را بارش باران، احتمال رعدوبرق، بارش برف و مه‌گرفتگی در مناطق سردسیر و مرتفع و وزش باد شدید اعلام کرد و گفت: وزش باد شدید همه مناطق استان را در بر می‌گیرد و بارندگی بیشتر در نیمه شمالی استان خواهد بود و این سامانه اواخر وقت چهارشنبه از استان خارج می‌شود.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌غربی آب‌گرفتگی معابر، سیلابی‌شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها، کاهش دید و لغزندگی محورهای مواصلاتی و احتمال آسیب به سازه‌های سبک بر اثر تندباد را از پیامدهای این مخاطره برشمرد.

قربانپور با توصیه به آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران اظهار کرد: برای کاهش خسارت‌های ناشی از فعالیت این موج بارشی، از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و فعالیت‌های کوهنوردی خودداری شود و سفرهای غیرضروری انجام نگیرد.

وی اضافه کرد: همچنین رعایت احتیاط در ترددهای شهری و جاده‌ای، توجه به احتمال خسارت تندباد لحظه‌ای به سازه‌های موقت و بناهای نیمه‌کاره و توجه به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی ضروری است.

قربانپور گفت: در شبانه روز گذشته شهرستان ارومیه سردترین شهر استان با دمای منفی ۲ درجه سانتی‌گراد و میاندوآب با مثبت ۲۰ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین شهر استان بوده است.