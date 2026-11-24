https://mehrnews.com/x3dHLx ۳ آذر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰ کد مطلب 7022313 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۳ آذر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰ نشست رئیسجمهور با فعالان سیاسی استان خراسان رضوی مشهد- نشست مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان عصر سه شنبه با فعالان سیاسی استان خراسان رضوی در مشهد برگزار شد. دریافت 8 MB کد مطلب 7022313 کپی شد مطالب مرتبط اتصال فرودگاه، راهآهن و پایانه به حرم رضوی با یک بلیت ۳ هزار تومانی رئیسجمهور از آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی بازدید کرد اعلام مطالبات مردم مشهد از رئیس جمهور در تجمعات شبانه ادای احترام رئیسجمهور به حکیم فردوسی پزشکیان: بسیاری از حرفها را برای حفظ وحدت نمیزنم بازدید رئیسجمهور از مزار محمدرضا شجریان و مهدی اخوان ثالث علم الهدی: با وجود ۸ ماه جنگ مملکت دچار کمبود نشده است پزشکیان: اولویت بودجه باید به بهبود زندگی اقشار کمدرآمد اختصاص یابد برچسبها رئیس جمهور اسلامی ایران مسعود پزشکیان مشهد
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