به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسن علیمحمدی عصر سه شنبه در دیدار با خانواده شهید حجت محسنی ضمن گرامیداشت ایثار و فداکاری شهدا، اظهار کرد : مادران و همسران شهدا، تکیه‌گاهی استوار برای جامعه اسلامی هستند و صبر و استقامت و الگویی برای نسل جوان در مسیر خدمت به دین و وطن است.

وی خطاب به این قهرمانان زینبی سلام‌الله‌علیها گفت: شما زنان، وارثان حقیقی شکوه ام‌البنین سلام‌الله‌علیها هستید که با تقدیم گوهرهای وجودتان در راه خدا، نام خود را در دفتر جاویدان عزت و سربلندی ثبت کردید لذا سایه مهر و ایمان شما، چراغی است که مسیر حق را برای ما روشن می‌سازد و یاد شهدا را در قلب‌های ما زنده و جاری می‌دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی در برنامه‌ای ویژه، با حضور در منزل مادر شهید حجت محسنی و همسر شهید قربانعلی رستم‌پور، با این خانواده‌های ایثارگر دیدار و گفتگو کرد.