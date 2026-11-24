به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده، شامگاه سه‌شنبه در اجتماعات شبانه در جمع مردم و فرهنگیان استان کردستان در سنندج، با قدردانی از حضور مستمر مردم در اجتماعات شبانه اظهار کرد: حضور آگاهانه و مقتدرانه مردم در میدان، موجب ایجاد یأس و ناامیدی در اردوگاه دشمن شده و نشان‌دهنده بصیرت، انسجام و پایبندی ملت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به جایگاه ولایت فقیه و بسیج در ساختار فکری و اعتقادی انقلاب اسلامی افزود: انقلاب اسلامی با تکیه بر دو اصل مترقی ولایت فقیه و شجره طیبه بسیج و با اتکا به دو مؤلفه ایمان به خدا و خودباوری، مسیر پیروزی، تثبیت و پیشرفت خود را طی کرده است.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی با بیان اینکه تفکر بسیجی و تبعیت از فرامین رهبری نقش مهمی در بازدارندگی دشمنان داشته است، تصریح کرد: این تفکر زمینه‌ساز اعتلای جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و نظامی بوده و حضور مردم در صحنه، یکی از مهم‌ترین عوامل تحقق این دستاوردها به شمار می‌رود.

محمودزاده ادامه داد: ملت ایران در مقاطع مختلف، از پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس تا دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های نظام، با هوشیاری و بصیرت در میدان حضور داشته‌اند و این مسیر با وحدت و انسجام ملی همچنان ادامه خواهد داشت.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت همزمان از عرصه‌های مختلف کشور گفت: حضور مردم در میدان‌ها باید در کنار حمایت از نیروهای نظامی، پشتیبانی از عرصه دیپلماسی و حمایت از دولت برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم دنبال شود.

قدرت علمی زیربنای اقتدار همه‌جانبه کشور است

معاون وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت پیشرفت علمی کشور اظهار کرد: دشمن از حرکت پرشتاب علمی و فناوری ایران و حضور آگاهانه معلمان و دانش‌آموزان در عرصه‌های علمی و رقابت‌هایی مانند المپیادها نگران است.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب درباره جایگاه علم در اقتدار کشور افزود: اقتدار علمی، زیربنای اقتدار نظامی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است و پیشرفت کشور در سایر حوزه‌ها نیز به قدرت علمی و تربیت نیروی انسانی توانمند وابستگی دارد.

محمودزاده با بیان اینکه دشمن تلاش می‌کند با حمله به مراکز علمی، مدارس و ترور دانشمندان، مسیر پیشرفت علمی کشور را متوقف کند، تصریح کرد: شهادت دانش‌آموزان معصوم در مدارس و دانشمندان کشور نشان‌دهنده نگرانی دشمن از ظرفیت علمی و آینده‌ساز ایران است.

مدرسه خط مقدم تربیت نسل آینده و استمرار انقلاب است

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی با تأکید بر نقش آموزش و پرورش در آینده کشور گفت: دشمن علاوه بر اقدامات سخت، در عرصه جنگ نرم نیز به دنبال هویت‌زدایی، ترویج هویت‌های ساختگی و انتشار شایعات و آمارهای نادرست درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

وی ادامه داد: معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها باید با آگاهی و هوشیاری در برابر این جریان‌ها ایستادگی کنند و برای تقویت هویت ملی و دینی نسل آینده تلاش داشته باشند.

محمودزاده خاطرنشان کرد: مسیر اعتلای جمهوری اسلامی از آموزش و پرورش و تربیت نیروی انسانی در مدارس می‌گذرد و مدرسه خط مقدم استمرار انقلاب اسلامی است؛ از این رو باید با جدیت و اهتمام بیشتری به جایگاه نظام تعلیم و تربیت توجه شود.

وی با قدردانی از تلاش معلمان و مجموعه کارکنان آموزش و پرورش افزود: معلمان و خادمان نظام تعلیم و تربیت در مدارس و بخش‌های ستادی، با قدرت و جدیت مسیر تربیت نسل آینده و توسعه علمی کشور را دنبال می‌کنند و همراهی خانواده‌ها در این مسیر ضروری است.

معاون وزیر آموزش و پرورش با قدردانی از حضور مردم، فرهنگیان، خانواده‌های دانش‌آموزان، علما و مسئولان استان کردستان اظهار کرد: انسجام، وحدت، هم‌افزایی و حضور آگاهانه مردم، سرمایه ارزشمندی برای کشور است و باید در حمایت از نیروهای مسلح، پشتیبانی از عرصه دیپلماسی و تقویت خدمت‌رسانی دولت به مردم استمرار داشته باشد.