به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی‌صادقی در همایش ملی هم‌عهدی تا تمدن اسلامی که به مناسبت هفته بسیج در مدرسه علمیه فیضیه قم برگزار شد، با اشاره به پیام تاریخی امام خمینی(ره) در دوم آذر سال ۱۳۶۷ درباره بسیج اظهار کرد: این پیام از ظرفیت‌های گسترده‌ای برخوردار است و لازم است طلاب و دانشجویان بسیجی با بازخوانی دقیق آن، مطالبات و مأموریت‌های ترسیم‌شده برای بسیج را در دستور کار خود قرار دهند.



وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) در این پیام، بسیج را تضمین‌کننده آینده کشور معرفی کردند، افزود: مطالبات امام از بسیج طلاب و دانشجویان را می‌توان در سه سطح مأموریت‌های درون حوزه و دانشگاه، مسئولیت‌های ملی و نقش‌آفرینی در عرصه بین‌المللی مورد بررسی قرار داد.



نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نخستین مطالبه امام از بسیج حوزه و دانشگاه را دفاع از انقلاب اسلامی و پاسداری از اصول نه شرقی و نه غربی دانست و گفت: مبارزه با نفوذ و تقویت هم‌افزایی، اتحاد و انسجام در محیط‌های علمی و حوزوی از دیگر مسئولیت‌های مهم این مجموعه‌هاست.



حاجی‌صادقی با اشاره به مسئولیت بسیج طلاب و دانشجویان در قبال مجموعه بسیج کشور بیان کرد: هدایت اعتقادی، فکری و معرفتی بسیجیان و معرفی اسلام ناب محمدی از مأموریت‌هایی است که امام خمینی(ره) برای این دو مجموعه ترسیم کردند و این مسئولیت، جایگاه مهم حوزه و دانشگاه را در تقویت بنیان‌های فکری و اعتقادی جامعه نشان می‌دهد.



وی ادامه داد: در عرصه بین‌المللی نیز تلاش برای شکل‌گیری حکومت بزرگ اسلامی در جهان و ایجاد هسته‌های مقاومت در کشورهای مختلف از جمله مأموریت‌هایی است که در پیام امام خمینی(ره) مورد تأکید قرار گرفته است.



بسیج با پایان جنگ تحمیلی مأموریت خود را تمام‌شده نمی‌داند



نماینده ولی‌فقیه در سپاه با تأکید بر اینکه فعالیت بسیج محدود به دوران دفاع مقدس نیست، تصریح کرد: تا زمانی که انقلاب اسلامی زنده است و دشمنی با اسلام و نظام اسلامی ادامه دارد، مأموریت بسیج نیز استمرار خواهد داشت و تصور اینکه دشمنان از انقلاب و اسلام دست برداشته‌اند، ساده‌اندیشی است.



حاجی‌صادقی با بیان اینکه بسیج بزرگ‌ترین و برجسته‌ترین ظرفیت مردمی برای صیانت از انقلاب اسلامی است، افزود: نباید لحظه‌ای از تحرکات دشمن غافل شد و لازم است متناسب با شرایط هر دوره، مأموریت‌ها و شیوه‌های مقابله با تهدیدها مورد بازنگری قرار گیرد.



وی با دعوت از طلاب و دانشجویان بسیجی برای ارزیابی عملکرد گذشته خود اظهار کرد: باید بررسی کنیم در سال‌های گذشته تا چه اندازه به مطالبات امام خمینی(ره) عمل کرده‌ایم و آیا همه ظرفیت‌های حوزه و دانشگاه برای انجام این مسئولیت‌ها به کار گرفته شده است یا خیر.



نماینده ولی‌فقیه در سپاه شناخت دشمن و شیوه‌های دشمنی او را از الزامات اساسی فعالیت‌های بسیج دانست و گفت: باید مشخص شود تهدید اصلی در هر مقطع چیست و دشمن در کدام عرصه به دنبال ضربه زدن است تا نیروهای انقلابی در میدان‌های فرعی گرفتار نشوند و از جبهه اصلی غفلت نکنند.



وی با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر دشمن خاطرنشان کرد: هوشیاری به معنای ترس و عقب‌نشینی نیست، بلکه به معنای شناخت شرایط، تشخیص تهدیدها و آمادگی برای مواجهه درست با تحولات است.



بسیجیان باید از نظر معرفتی در جایگاه بالایی باشند



حاجی‌صادقی ارتقای توان علمی و معرفتی را از دیگر پیش‌نیازهای تحقق مأموریت‌های بسیج عنوان کرد و افزود: کسانی که مسئولیت تغذیه فکری، اعتقادی، معنوی و بصیرتی سایر بسیجیان را بر عهده دارند، باید خود از سطح بالایی در معرفت دینی و شناخت مسائل سیاسی برخوردار باشند.



وی با اشاره به سخنی از شهید میثمی درباره ضرورت برخورداری مربی از ذخیره معرفتی گسترده بیان کرد: فردی که می‌خواهد بخشی از معارف را به دیگران منتقل کند، ابتدا باید خود از اندوخته علمی و اعتقادی کافی برخوردار باشد.



نماینده ولی‌فقیه در سپاه همچنین طراحی و برخورداری از نقشه راه را ضروری دانست و گفت: پیش از ورود به میدان عمل باید مشخص شود در هر موقعیت چه اقدامی ضرورت دارد و در کجا باید با صراحت سخن گفت، کجا نیازمند تبیین و روشنگری هستیم و در چه شرایطی باید از شیوه‌های دیگری برای مواجهه استفاده کنیم.



حاجی‌صادقی روحیه جهادی و انقلابی را از ویژگی‌های جدایی‌ناپذیر بسیج برشمرد و اظهار کرد: بسیجی باید در کنار بصیرت، صراحت و شجاعت داشته باشد و با منطق و شناخت درست در میدان حاضر شود و اجازه ندهد دیگران از ظرفیت او در مسیرهای نادرست استفاده کنند.



وی با تأکید بر ضرورت تقویت هم‌افزایی میان بسیج حوزه و دانشگاه افزود: پیوندی که در سال‌های اخیر میان این دو مجموعه شکل گرفته است باید روزبه‌روز مستحکم‌تر شود و تعاملات علمی، فکری و تشکیلاتی آنها گسترش یابد تا در برابر جبهه‌های مختلف دشمن، حضوری هماهنگ و منسجم داشته باشند.



اراده بسیجیان نباید در برابر فشارها شکسته شود



نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اراده مستحکم را یکی دیگر از الزامات تحقق مأموریت‌های بسیج دانست و گفت: قرآن کریم پیروزی را متعلق به کسانی می‌داند که اراده خود را حفظ می‌کنند و تا زمانی که عزم و ایمان یک ملت پابرجاست، دشمن نمی‌تواند آن را به شکست بکشاند.



حاجی‌صادقی با اشاره به نمونه‌هایی از ایستادگی رزمندگان و شهدای انقلاب اسلامی در برابر شکنجه‌ها و فشارهای دشمنان اظهار کرد: بسیجیان در سخت‌ترین شرایط نیز از اصول و باورهای خود دست نکشیدند و حتی در شرایطی که جان و جسم آنان در معرض آسیب قرار داشت، ایمان و اراده‌شان متزلزل نشد.



وی با تأکید بر نقش امید، نشاط، انگیزه و خلاقیت در پویایی مجموعه بسیج افزود: باید زمینه تقویت این مؤلفه‌ها در میان نیروهای بسیجی فراهم شود و از همه مهم‌تر، ولایت‌مداری و تبعیت از رهبری در رفتار و عملکرد آنان جلوه داشته باشد.



دشمن از تقابل نظامی به جنگ هویتی روی آورده است



حاجی‌صادقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات و مواجهه اخیر جبهه استکبار با جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز دشمن با چالش‌هایی روبه‌رو شده و در اعترافات خود از عبور ایران از مرحله بقا و ثبات و حرکت به سمت گسترش قدرت و تأثیرگذاری منطقه‌ای و بین‌المللی سخن می‌گوید.



وی با اشاره به مواضع مختلف مقامات آمریکایی درباره اهداف حمله به ایران اظهار کرد: تغییر و تعدد اهداف اعلام‌شده برای این حملات، موجب شده است دشمن در توجیه اقدامات خود با پرسش‌ها و چالش‌هایی مواجه شود و در عین حال برای خروج از شرایطی که در آن گرفتار شده، با مشکل روبه‌رو باشد.



نماینده ولی‌فقیه در سپاه با استناد به بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره تهدیدهای پیش روی کشور تصریح کرد: ایشان در سخنانی که حدود ۷۰ روز پیش از شهادتشان و در روز ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) مطرح کردند، تغییر هویت جامعه را از مهم‌ترین تهدیدهای دشمن برشمردند و نسبت به تلاش جریان غرب برای تغییر هویت دینی، تاریخی و فرهنگی ملت ایران هشدار دادند.



حاجی‌صادقی با بیان اینکه ماهیت تقابل دشمن در شرایط کنونی از عرصه نظامی فراتر رفته است، افزود: امروز در کانون یک جنگ گسترده تبلیغاتی، رسانه‌ای و معنوی قرار داریم و دشمن به این جمع‌بندی رسیده است که با ابزارهای نظامی و فشار مستقیم نمی‌تواند به اهداف مورد نظر خود دست پیدا کند.



وی ادامه داد: دشمن برای اثرگذاری و نفوذ در جامعه به دنبال تغییر باورها، افکار و نگرش مردم است و تلاش می‌کند با تأثیرگذاری بر ذهن‌ها و قلب‌ها، شاکله فکری و هویتی جامعه را تغییر دهد.



نماینده ولی‌فقیه در سپاه با تأکید بر اینکه جنگ امروز، جنگ شاکله‌ها و میدان تقابل بر سر ذهن و قلب انسان‌هاست، گفت: اگر دشمن بتواند باورهای جامعه را تغییر دهد، زمینه تغییر رفتارها نیز فراهم می‌شود و از همین رو مقابله با این تهدید نیازمند حضور جدی و آگاهانه نیروهای بسیجی در عرصه‌های فکری، فرهنگی و رسانه‌ای است.



وی با خطاب قرار دادن طلاب و دانشجویان بسیجی افزود: حوزه و دانشگاه باید با شناخت دقیق رسالت خود، برای صیانت از ایمان و اعتقادات نسل جوان برنامه‌ریزی کنند و اجازه ندهند دشمن با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی و رسانه‌ای، ذهن و قلب جوانان را تحت تأثیر قرار دهد.



حاجی‌صادقی در ادامه با اشاره به ضرورت بازخوانی دقیق پیام دوم آذر سال ۱۳۶۷ امام خمینی(ره) اظهار کرد: این پیام باید به‌عنوان منشوری راهبردی در اختیار طلاب و دانشجویان بسیجی قرار گیرد و بندهای مختلف آن به‌صورت دقیق تبیین و برای اجرای مطالبات مطرح‌شده در آن برنامه‌ریزی شود.



وی با بیان اینکه شناخت صحیح مفهوم انقلاب اسلامی از مقدمات دفاع از آن است، گفت: باید ماهیت دینی انقلاب، ارکان آن و نقش اسلام در شکل‌گیری و تداوم حرکت انقلابی به‌درستی تبیین شود و اجازه ندهیم برداشت‌های نادرست، جایگاه و حقیقت انقلاب را دستخوش تغییر کند.



نماینده ولی‌فقیه در سپاه مبارزه با نفوذ را نیز نیازمند شناخت دقیق ابعاد و شیوه‌های آن دانست و افزود: باید بررسی شود نفوذ در چه سطوحی و با چه ابزارهایی دنبال می‌شود و چه جریان‌هایی با طرح دوگانه‌های نادرست و ایجاد انحراف در افکار عمومی به دنبال تأثیرگذاری بر محیط‌های حوزوی و دانشگاهی هستند.



حاجی‌صادقی همچنین نسبت به خطر ارتجاع و بازگشت از آرمان‌های انقلاب اسلامی هشدار داد و اظهار کرد: یکی از نگرانی‌های مهمی که در بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی مورد توجه قرار داشت، گرفتار شدن انقلاب در مسیر ارتجاع بود و باید با شناخت تجربه‌های تاریخی صدر اسلام، از تکرار چنین انحرافاتی جلوگیری کرد.



وی با اشاره به حوادث صدر اسلام و شرایط پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) بیان کرد: قرآن کریم در ماجرای جنگ احد، مسلمانان را از سستی و بازگشت به عقب پس از رحلت پیامبر برحذر داشت و این پیام تاریخی نشان می‌دهد که جامعه اسلامی نباید با از دست دادن رهبر یا مواجهه با حوادث دشوار، از مسیر و آرمان‌های خود فاصله بگیرد.



نماینده ولی‌فقیه در سپاه با اشاره به واکنش مردم ایران پس از شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: ملت ایران در شرایطی که دشمن تصور می‌کرد با شهادت رهبری، اراده و انسجام جامعه تضعیف می‌شود، حضور خود را حفظ کرد و اجازه نداد امید، ایمان و روحیه مقاومت در جامعه از بین برود.



وی افزود: دشمن در محاسبات خود تصور می‌کرد با هدف قرار دادن سرچشمه اراده و مقاومت، می‌تواند جامعه را دچار سستی کند، اما حضور مردم و استمرار روحیه ایستادگی نشان داد که اراده ملت ایران با چنین اقداماتی از بین نمی‌رود.



حاجی‌صادقی در پایان با تأکید بر مسئولیت سنگین حوزه و دانشگاه در شرایط کنونی خاطرنشان کرد: امروز باید با روحیه جهادی، برنامه‌ریزی دقیق و تقویت بنیان‌های اعتقادی و معرفتی، در برابر جنگ هویتی دشمن ایستاد و اجازه نداد ایمان و باورهای نسل جوان هدف تعرض قرار گیرد.