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۲۵ فروردین ۱۳۸۳، ۱۶:۲۹

آيت‌ا… جوادي آملي در ديدار با شهردار و مديران شهرداري قم :

عملكرد مثبت شهرداري موجب دلگرمي مردم خواهد شد

آيت‌ا… جوادي آملي در ديدار با شهردار و مديران مناطق و سازمان‌هاي شهرداري قم اظهار داشتند. عملكرد مثبت شهرداري موجب دلگرمي مردم خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در قم در اين ديدار آيت‌ ا جوادي آملي با بيان اينكه تأمين سعادت بشر همراه با هدايت و تربيت آنها در قيام امام حسين(ع) مورد توجه قرار گرفته است، بر حفظ حقوق مردم و بيت‌المال تأكيد كرد و گفت: تأمين سعادت مردم با دين خدا و زيارت اهل بيت(ع) پيوندي ناگستني يافته است و هدايت مردم و رهايي از جهل در اسلام آن‌قدر مهم است كه حسين‌بن علي(ع) زندگي خود را به خاطر آن از دست داد.
امام جمعه قم تأكيد كرد افرادي كه به قصد كشتن امام حسين(ع) قيام نمودند، از كساني بودند كه دنيا آنها را فريب داد و دنيا زماني آنها را بازيچة خود قرار مي‌دهد كه زندگي آغشته به حرام شود و در اين صورت است كه سخن امام حسين(ع) بر انسانها تأثير گذار نبوده و از دين اسلام خارج و عليه امام زمان(عج) خود قيام نمودند.
آيت‌ا جوادي آملي با اشاره به خدمات ارزندة شهرداري، لزوم توجه مسؤولان به مشكلات را مورد تأكيد قرار داد و گفت: رفع مشكلات مردم به دست شما، گرايش مردم را به مسؤولان بيش از گذشته افزايش مي‌دهد.
وي در پايان، مسأله مديريت شهري را با اهميت خواند و با تصريح اين مطلب كه وجود حوزة علميه بركات فراواني براي قم داشته است بر احداث و توسعة مراكز فرهنگي و اجتماعي در شهر قم تأكيد كرد.
مهندس وكيلي شهردار قم نيز در اين ديدار با بيان گزارشي از عملكرد شهرداري به نحوة ارتباط به مردم از نظر فرهنگي و اجتماعي اشاره كرد و گفت: مسؤولان شهرداري بر اين باورند كه فعاليت‌هاي شهري و خدمات مردم گسترده و به روز انجام شود.
وكيلي در پايان به وجود بارگاه ملكوتي حضرت‌ فاطمه معصومه(س) و اقبال زائران به شهر قم اشاره كرد و گفت: با توجه به اينكه قم، شهري فراملي است، تلاش‌هاي شبانه روزي در جهت گسترش رفاه و آسايش و رفع مشكلات در شهرداري جريان دارد و در اين راستا مسؤولان كشور هم بايد توجهي ويژه به مسائل قم داشته باشند.

کد مطلب 70224

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