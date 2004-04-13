آيت‌ا… جوادي آملي در ديدار با شهردار و مديران شهرداري قم : عملكرد مثبت شهرداري موجب دلگرمي مردم خواهد شد

آيت‌ا… جوادي آملي در ديدار با شهردار و مديران مناطق و سازمان‌هاي شهرداري قم اظهار داشتند. عملكرد مثبت شهرداري موجب دلگرمي مردم خواهد شد.