جامعه مدرسين حوزه علميه قم كشتار مردم عراق را محكوم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر از قم، در بيانيه جامعه مدرسين قم آمده است: كشتار مردم بي دفاع عراق و به خاك و خون كشيده شدن شهروندان مظلوم و مسلمان عراقي و زائران عتبات مقدسه توسط نيروهاي اشغالگر خاصه نيروهاي آمريكايي و انگليسي موجب تأثر و تأسف عميق شده است.
در اين بيانيه تصريح شده است: بيش از يكسال از تجاوز استكبار جهاني به سركردگي آمريكا و انگليس به كشور مسلمان عراق ميگذرد. متجاوزاني كه به بهانه واهي خلع سلاح عراق از سلاحهاي كشتار جمعي و تأمين آزادي هاي اجتماعي و برقراري يك حكومت مبتني بر خواست مردم عراق، اين كشور مسلمان را به اشغال خود درآوردهاند، نه تنها به هيچكدام از وعدههاي خود عمل نكردهاند كه حتي در تأمين امنيت و امكانات اوليه رفاهي كه طبيعيترين حق شهروندان مظلوم عراق است، نيز موفق نبودهاند.
در بيانيه جامعه مدرسين تصريح شده است: مردم عراق با زعامت مرجعيت شيعه بخوبي خواهند توانست حكومتي كه تأمينكننده خواست آنها باشد، تشكيل دهند و نيازي به دخالت بيگانگان و عناصر غير مسؤول داخلي نخواهند داشت.
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