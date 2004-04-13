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۲۵ فروردین ۱۳۸۳، ۱۴:۱۸

در پي حوادث اخير در كشور عراق

جامعه مدرسين حوزه علميه قم كشتار مردم عراق را محكوم كرد

جامعه مدرسين حوزه علميه قم با انتشار بيانيه‌اي، كشتار مردم مظلوم عراق توسط نيرو‌هاي اشغالگر را محكوم كرد و خواستار خروج بي‌قيد و شرط متجاوزان از اين كشور شد.

به گزارش خبرگزاري مهر از قم، در بيانيه جامعه مدرسين قم آمده است: كشتار مردم بي دفاع عراق و به خاك و خون كشيده شدن شهروندان مظلوم و مسلمان عراقي و زائران عتبات مقدسه توسط نيرو‌هاي اشغالگر خاصه نيرو‌هاي آمريكايي و انگليسي موجب تأثر و تأسف عميق شده است.

در اين بيانيه تصريح شده است: بيش از يكسال از تجاوز استكبار جهاني به سركردگي آمريكا و انگليس به كشور مسلمان عراق مي‌گذرد. متجاوزاني كه به بهانه واهي خلع سلاح عراق از سلاح‌هاي كشتار جمعي و تأمين آزادي‌ هاي اجتماعي و برقراري يك حكومت مبتني بر خواست مردم عراق، اين كشور مسلمان را به اشغال خود درآورده‌اند، نه تنها به هيچكدام از وعده‌هاي خود عمل نكرده‌اند كه حتي در تأمين امنيت و امكانات اوليه رفاهي كه طبيعي‌ترين حق شهروندان مظلوم عراق است، نيز موفق نبوده‌اند.

در بيانيه جامعه مدرسين تصريح شده است: مردم عراق با زعامت مرجعيت شيعه بخوبي خواهند توانست حكومتي كه تأمين‌كننده خواست آنها باشد، تشكيل دهند و نيازي به دخالت بيگانگان و عناصر غير مسؤول داخلي نخواهند داشت.
کد مطلب 70225

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