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۱ تیر ۱۳۸۷، ۹:۴۴

سردار خراسانی:

دو میلیون جوان ایرانی در طرحهای بسیج سازندگی شرکت می کنند

دو میلیون جوان ایرانی در طرحهای بسیج سازندگی شرکت می کنند

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس بسیج سازندگی کشور گفت: در سال جاری دو میلیون جوان در سراسر کشور در طرحهای بسیج سازندگی به کار گرفته می شوند.

سردار مجید خراسانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: سال گذشته بیش از 5/1 میلیون جوان برابر 5/16 میلیون نفرروز در طرحهای بسیج سازندگی شرکت کردند و پیش بینی می شود در سال جاری بیش از دو میلیون نفر برابر 20 میلیون نفرروز با بسیج سازندگی همکاری کنند.

وی افزود: بسیج سازندگی در هفت عرصه ملی و حدود 200 فعالیت تخصصی وارد شده است و در این طرح جوانان بین 15 تا 30 سال به کار گرفته می شوند.

این مسئول خاطرنشان کرد: هفت عرصه یادشده شامل منابع طبیعی و آبخیزداری، بهسازی و زیباسازی مدارس، فعالیت عمرانی کوچک زودبازده در مناطق محروم، فعالیت علمی و پژوهشی، آموزشهای فنی و حرفه ای در مناطق محروم و فعالیت خدمات حمایتی و محرومیت زدایی از نوع همکاری با کمیته امداد امام خمینی (ره) و خدمات بهداشتی - درمانی است.

خراسانی یادآور شد: بسیج سازندگی کشور همچنین در عرصه های سرشماری نفوس و مسکن، صیانت از جنگلها و مراتع و حفاظت فیزیکی از آنها، آموزشهای مهارتی، شناسایی اتباع بیگانه، سوادآموزی، حفظت فیزیکی خطوط لوله گاز و پستهای انتقال برق فعالیت کرده اند.     

رئیس بسیج سازندگی عنوان کرد: سازمان بسیج دانشجویی، بسیج دانشآموزی، بسیج جامعه پزشکی، بسیج فرهنگیان، بسیج مهندسین و سازمان بسیج طلاب و روحانیون در این اجرای طرحهای بسیج سازندگی همکاری می کنند. 

کد مطلب 702252

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