دو میلیون جوان ایرانی در طرحهای بسیج سازندگی شرکت می کنند

سردار مجید خراسانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: سال گذشته بیش از 5/1 میلیون جوان برابر 5/16 میلیون نفرروز در طرحهای بسیج سازندگی شرکت کردند و پیش بینی می شود در سال جاری بیش از دو میلیون نفر برابر 20 میلیون نفرروز با بسیج سازندگی همکاری کنند.

وی افزود: بسیج سازندگی در هفت عرصه ملی و حدود 200 فعالیت تخصصی وارد شده است و در این طرح جوانان بین 15 تا 30 سال به کار گرفته می شوند.

این مسئول خاطرنشان کرد: هفت عرصه یادشده شامل منابع طبیعی و آبخیزداری، بهسازی و زیباسازی مدارس، فعالیت عمرانی کوچک زودبازده در مناطق محروم، فعالیت علمی و پژوهشی، آموزشهای فنی و حرفه ای در مناطق محروم و فعالیت خدمات حمایتی و محرومیت زدایی از نوع همکاری با کمیته امداد امام خمینی (ره) و خدمات بهداشتی - درمانی است.

خراسانی یادآور شد: بسیج سازندگی کشور همچنین در عرصه های سرشماری نفوس و مسکن، صیانت از جنگلها و مراتع و حفاظت فیزیکی از آنها، آموزشهای مهارتی، شناسایی اتباع بیگانه، سوادآموزی، حفظت فیزیکی خطوط لوله گاز و پستهای انتقال برق فعالیت کرده اند.

رئیس بسیج سازندگی عنوان کرد: سازمان بسیج دانشجویی، بسیج دانشآموزی، بسیج جامعه پزشکی، بسیج فرهنگیان، بسیج مهندسین و سازمان بسیج طلاب و روحانیون در این اجرای طرحهای بسیج سازندگی همکاری می کنند.