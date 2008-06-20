کتب‌ روانشناسی و رازهای موفقیت/ فروش دیوان شهریار به اندازه یک عمر

تهران؛ بیشتر کتاب های قدیمی داریم

بهنام دورانی مسئول کتابفروشی بهنام در تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما بیشتر کتاب های قدیمی داریم تا جدید اما از کتاب های پر فروش هفته گذشته می توان به "رضاشاه از سقوط تا مرگ" اثر سید رضا نیازمند (نشر حکایت قلم نوین)، "نغمه غمگین" و "هفته ای یه بار آدم رو نمی کشه" از جی دی سلینجر (نشر نیلا) و یا کتاب شعر "در آینه رود" دکتر شفیعی کدکنی (نشر سخن) و "یادداشت های اسدالله علم" (نشر پویای معین)

وی اضافه کرد: فصل فروش ما متغیر است. در تابستان بیشتر بعدازظهرها می فروشیم و در زمستان صبح ها. این روزها چون کتاب های درسی و دانشگاهی نداریم خیلی وضعیت متفاوت نیست.

دورانی در پایان گفت: ما مجلات هم داریم اما فصلنامه بیشتر می آوریم که آنها هم فروش خودشان را دارند و غالبا افراد مسن از آن استقبال می کنند.

ها کردن به روش پیمان هوشمند زاده

عباسی سحابی نیا از مسئولین فروش انتشارات خجسته به خبرنگار مهر گفت: کتاب های ادبیات داستانی فروش نسبتا خوبی در هفته گذشته داشته اند. این کتابها هم در حوزه ادبیات خارجی بوده اند و هم ایرانی. کتاب "ها کردن" پیمان هوشمندزاده (چشمه) و "استخوان خوک و دست های جذامی" مصطفی مستور (نشر چشمه) مورد استقبال قرار گرفته و در رمان های خارجی هم کتاب های کریستین بوبن، "زن کامل" نوشته مارابل مورگان ترجمه پریسا علی نیا (نشر خجسته) که در حال حاضر به چاپ ششم رسیده است فروش خوبی داشته اند.

سحابی نیا توضیح داد: البته کار ما در حوزه کتاب های علوم انسانی نظیر فلسفه، ادبیات داستانی، روان شناسی، جامعه شناسی و تاریخ است و در زمینه های دیگر نظیر کودک و نوجوان یا آموزشی کتاب نداریم.

وی افزود: بیشترین فروش ما در زمینه فلسفه، ادبیات داستانی و سپس روان شناسی است. اما در حال حاضر به علت به پایان رسیدن فصل امتحانات، فروش ما در همان موضوعاتی بود که ذکر شد. البته در عرصه کتاب های تاریخی از "یادداشت های اسدالله علم" (نشر مازیار) در هفته گذشته حدود 20 جلد فروختیم.

سحابی نیا در پایان گفت: ما هیچ مجله ای جز مجله فیلم نداریم که آن هم فروش خوبی دارد.

اعظم فرخزاد و روندا برن پرفروش

و. امینی - از مسئولین فروش کتابفروشی شهرزاد تهران به خبرنگار مهر گفت: ما هم پوستر و نوار و CD داریم، هم کتاب. میزان فروش هر کدام از آنها تقریبا 50، 50 است. از کتاب های پر فروش هفته گذشته می توان به "بادبادک باز" خالد حسینی (نشر مروارید) "سایه اسم" اثر اعظم فرخزاد (نشر چکاوک) و "بیوتن" رضا امیرخانی (نشر علم) اشاره کرد. در هفته گذشته از "بادبادک باز" حدود 20 جلد فروختیم.

وی افزود: البته در ژانر ادبی و به خصوص شعر می توان به دیوان دو جلدی شهریار (نشر نگاه) هم اشاره کرد که با پخش سریال شهریار بسیار فروخته ایم.

امینی همچنین اظهار داشت: بعد از ژانر ادبی کتاب های روان شناسی قرار می گیرد که کتاب "راز" نوشته روندا برن و "چهار اثر از فلورانس اسکاول شین" ترجمه گیتی خوشدل (نشر پیکان) فروش خوبی داشته اند. در زمینه تاریخی در هفته گذشته تنها یک کتاب "من و فرح پهلوی" نوشته اسکندر دلدم (نشر به آفرین) به فروش رفته است.

وی ادامه داد: کتاب های کمک آموزشی با پایان یافتن فصل امتحانات فروششان پایین آمده البته این جریان در زمینه کتاب های نوجوان هم وجود دارد ولی آنها باز فروش خودشان را - هر چند پایین - دارند. در این بخش کتابهای "تاریخ ترسناک" نوشته تری دیری ترجمه مهرداد تویسرکانی (نشر افق) و مجموعه "پندراگون" اثر دی جی مک هیل ترجمه ویدا اسلامیه (نشر تندیس) خوب فروخته اند. در زمینه کتاب کودک غالب فروش ما در زمینه کتاب های رنگ آمیزی است.

بیرجند؛ مغازه را باز می کنیم تا حوصله مان سر نرود

حسین امامی از کتابفروشان "شهر کتاب" بیرجند به خبرنگار مهر گفت: آنچه ما داریم بیشتر کتاب های دانشگاهی است و تعداد اندکی هم کتاب های روان شناسی و رمان. اما فروش ما از کتاب های دانشگاهی است آن هم در فصل خودش. در حال حاضر ما اصلا فروش نداریم. در هفته گذشته هم فروش نداشتیم و صرفا مغازه را باز می کنیم تا حوصله مان سر نرود.

وی افزود: متاسفانه فروش کتاب های دانشگاهی هم خوب نیست. کتاب ها گران است و خرید آنها برای اکثریت صرف نمی کند. دانشجویان ترجیح می دهند که از صفحات کتاب کپی بگیرند تا اینکه آنها را بخرند.

فروش دیوان شهریار به اندازه کل فروش تمام عمرم بود

علیرضا جاچی از مسئولین فروش انتشارات قهستان بیرجند به خبرنگار مهر گفت: دیوان شهریار از زمان پخش سریال تاکنون فروش بسیار خوبی داشته است. فروش دیوان شهریار به قدری خوب بوده که می توانم بگویم به اندازه فروش تمام کتاب هایی است که در طول عمرم فروخته است.

وی ادامه داد: آنچه ما داریم کتاب های غیر درسی و مجلات است و استقبال ما هم در این دو بخش معمولی است. فروش کتاب های ما به طور کلی پایین است اما مخاطبان ما بیشتر خانم های جوان هستند.

جاچی توضیح داد: آنچه در هفته گذشته فروش خوبی داشته است کتاب "کافکا در کرانه" نوشته هاروکی موراکامی ترجمه مهدی غبرایی (نشر نیلوفر)، "رازی در کوچه ها" فریبا وفی (نشر مرکز) است. کتاب های انتشارات خودمان هم بیشتر کتاب های تاریخی قهستان است که فروش خوبی هم ندارد. کتاب های روان شناسی "راز" نوشته روندا برن و "عامل علاءالدین" اثر جک کنفیلد نیز مورد استقبال قرار گرفته اند.

رشت؛ 2002 راه برای آنکه بگویم دوستت دارم

بنفشه طاعتی یکی از مسئولین فروش انتشارات طاعتی در رشت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هر چند که فروش ما در کتاب های کودک و نوجوان اندک است و این میزان با تعطیلی فصل مدارس کمتر می شود اما بعضی از کتابها هستند که به خاطر عناوین زیبایی که دارند مورد توجه قرار می گیرند. کتاب "2002 راه برای آنکه بگویم دوستت دارم" از سیدنی هیلنز (نشر دنیس) یکی از این کتاب هاست که با استقبال خوبی مواجه شده است.

بنفشه طاعتی همچنین عنوان کرد کتابهای کمک آموزشی نظیر کتابهای قلم چی و کتابهای تستی برای کنکور در فصل خود خوب فروش می کنند.

وی ادامه داد: که هر چند که به دلایل زیادی و آشنا نبودن مردم به کتاب و گرانی آن سطح فروش ما پایین است اما آنچه که بیشتر مورد استقبال قرار می گیرد ادبیات داستانی است که می توان به رمان "پریچهر" نوشته م. مودب پور (نشر نواندیش) و "بادبادک باز" نوشته خالد حسینی (نشر مروارید) اشاره کرد. البته می توان از دیوان شهریار هم که در دوره پخش سریال فروش بالایی داشت نام برد که با تمام شدن سریال - نه به آن اندازه - ولی فروش خوبی دارد.



طاعتی افزود: کتابهایی که درباره آداب و رسوم و جغرافیایی گیلان است نیز مورد استقبال است؛ خصوصا در فصلی که گردشگر زیادی به این منطقه می آید و از دو کتابی که بسیار مورد توجه واقع شده اند و هر دو در انتشارات خودمان به چاپ رسیده است می توان به کتاب "تاریخ گیلان" نوشته رابینوف کنسولگر روس که از سال 1324 – 1320 در ایران بود و این کتاب را نوشت اشاره کرد و همچنین کتاب "سفره گیلان" که مخلوطی است از فهرست غذاهای سنتی گیلان و غذاهای امروز ایران. این کتاب نیز نوشته ربابه کاتبی است که در حال حاضر به چاپ چهارم رسیده است.

بنفشه طاعتی همچنین گفت: ما مجلات ادبی خوبی نظیر بخارا و فردوسی داریم که فروش خوبی دارند و البته پوسترها و کارت پستال های گیلان را هم داریم که فروش خوبی دارند.

مشهد؛ بیشترین استقبال از کتاب های روان شناسی است

اما سلمان باروح کتابفروش قلم مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به طور کلی فروش ما خیلی خوب نیست اما با تعطیلی مدارس نوجوانان کتابخوان برای خرید کتاب می آیند و بیشتر کتابهای علمی و تخیلی می خرند؛ کتابهایی مثل "نبرد با شیاطین" نوشته ریکاردو اریزیو ترجمه خجسته کیهان (نشر قطره)، "بچه های بدشانس" اثر دانیل هندلر (نشر ماهی)

وی همچنین توضیح داد: کتابهایی نظیر زوربای یونانی نیکوس کازانتزاکیس ترجمه محمد قاضی (نشر خوارزمی)، "مردی که سبز بود" نوشته فرشته نورمحمدی و سمیرا نجد سمیعی (نشر پیکان)، "عطر سنبل عطر کاج" نوشته فیروز جزایری دوما (نشر قصه) کتاب هایی هستند که در هفته گذشته نسبتا مورد استقبال قرار گرفته اند.

باروح اضافه کرد: بیشترین استقبال از کتاب های روان شناسی است؛ آن قدر اعصاب ها خراب است که همه به سمت کتاب های روان شناسی می آیند، کتاب هایی مثل "قانون توانگری" نوشته کاترین پاندر ترجمه گیتی خوشدل (نشر پیکان) و "چه کسی پنیر مرا برداشت".

وی در پایان گفت: درباره مجلات باید بگویم آن تعداد اندکی که می آوریم، می فروشیم اما به طور کلی از بعد از عید فروش خوبی ندارم چرا که کتاب گران شده است حتی دانشجوها کتاب دانشگاهی هم نمی خرند و از روی هم کپی می کنند.