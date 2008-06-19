نمایندگان روند احداث نیروگاه هزا مگاواتی لرستان را پیگیری می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمدرضا ملکشاهی راد، ظهر امروز در دیدار نمایندگان استان با کارکنان شرکت توزیع برق لرستان، اظهار داشت: نمایندگان استان نیروگاههای یک هزار مگاواتی خرم آباد و نیروگاه 500 مگاواتی بروجرد را که جزء مصوبات سفر اول هیئت دولت به لرستان است را پیگیری خواهند کرد و به دنبال تسریع در ساخت این نیروگاهها هستند.

وی تصریح کرد: نمایندگان استان وظیفه دارند تا با همدلی و همفکری نسبت به برطرف کردن مسائل و مشکلات صنعت برق استان مشارکت و تبادل نظر داشته باشند.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس با تاکید بر اینکه نیروگاه یک هزار مگاواتی خرم آباد از نیازهای استان در صنعت برق است، خواستار همکاری و وحدت مسئولان در جهت اجرایی شدن این پروژه اساسی شد.

ملکشاهی راد یادآور شد: اجرایی شدن اینگونه پروژه ها در لرستان زمینه های نوآوری و شکوفایی صنعت استان را فراهم خواهد کرد.

در ادامه این دیدار علی کاییدی، نماینده مردم پلدختر در مجلس نیز در سخنانی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در صنعت برق استان بیان داشت: عملکرد شرکت توزیع برق استان در جریان سیل سال گذشته شهرستان پلدختر و چگونگی مقابله با این بحران در خور توجه بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان لرستان نیز با اشاره به اقدامات انجام شده در این شرکت گزارشی از عملکرد این حوزه ارائه داد و افزود: خشکسالیهای اخیر در کشور و به دنبال آن در لرستان موجب ایجاد مشکلاتی در زمینه برق شده است.

سید سعید موسوی با اشاره به خاموشی های مقطعی در استان بیان داشت: فرهنگ سازی توسط نهاد فرهنگی در زمینه صرفه جویی در مصرف برق توسط مشترکان ضروری است.

در پایان این دیدار که رضا رحیمی نسب، دیگر نماینده مردم خرم آباد نیز حضور داشت، نمایندگان ضمن بازدید از بخشهای مختلف شرکت توزیع برق استان به تبادل نظر درباره مسائل و مشکلات صنعت برق استان پرداخته و در زمینه پیگیری و رفع این مشکلات قول مساعد دادند.