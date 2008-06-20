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۳۱ خرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۱۳

دقیقی خبر داد:

مطالبات بازنشستگان نیروهای مسلح پرداخت شد

مطالبات بازنشستگان نیروهای مسلح پرداخت شد

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ، از پرداخت مطالبات و افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح خبر داد.

سردار سرتیپ دوم پاسدار حسین دقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 70 درصد مطالبات بازنشستگان سپاه تحت عنوان (نهضت  بازنگری حقوق) در خرداد ماه پرداخت شد.

وی تصریح کرد: اعتبار پیش بینی شده برای این امر 25 میلیارد تومان است و بناست 30 درصد مطالبات باقی مانده نیز به زودی پرداخت گردد.

دقیقی همچنین به افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح اشاره کرد و افزود: افزایش حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح از ابتدای امسال محاسبه و پرداخت شده است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، خاطر نشان کرد: 51 میلیارد تومان اعتبار جهت افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح تخصیص یافته است.

کد مطلب 702281

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