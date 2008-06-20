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۳۱ خرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۲۸

مسابقات کاناپولو جهان- کانادا

حریفان ایران در سه گروه شناخته شدند/ حضور قطعی 24 کشور در ادمونتون

تیم های ملی قایقرانی ایران حریفان خود را در هشتمین دوره مسابقات قهرمانی کاناپولوی جهان در "ادمونتون" کانادا شناختند.

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین دوره مسابقات قهرمانی کاناپولو جهان سوم تا ششم مرداد ماه در "ادمونتون" کانادا برگزار می شود. در بخش مردان و در رده سنی بزرگسالان 24 تیم ، در رده سنی جوانان 16 تیم و در بخش بانوان رده سنی بزرگسالان 17 تیمدر این رقابتها شرکت دارند.

در بخش مردان تیم ملی کشورمان در گروه دوم با کشورهای ایتالیا، ایرلند، چین تایپه، برزیل و آفریقای جنوبی همگروه است.  تیم ملی مردان ایران در رده سنی جوانان زیر 21 سال نیز در گروه چهارم با کشورهای بریتانیا، آلمان و کانادا همگروه است.

تیم بانوان کشورمان در رده سنی بزرگسالان در حالی در گروه دوم با کشورهای نیوزلند، ایتالیا و کانادا قرار گرفته که هنوز چهره دو تیم از شش تیم حاضر در این گروه مشخص نشده است.

گروه بندی کامل این رقابتها بدین شرح است :
 مردان رده سنی بزرگسالان:
اول: فرانسه- پرتغال- اسپانیا- دانمارک- هنگ کنگ- روسیه
دوم: ایتالیا- ایرلند- چین تایپه - برزیل- ایران - آفریقای جنوبی
سوم: هلند- استرالیا- سودان- سوئیس- آرژانتین- آمریکا
چهارم: آلمان- بریتانیا- نیوزلند- ژاپن- بلژیک- کانادا

 بانوان رده سنی بزرگسالان:
اول: آلمان- ژاپن- اسپانیا- روسیه- (چهره دوتیم مشخص نیست)
دوم: نیوزلند- ایتالیا- ایران- کانادا- (چهره دوتیم مشخص نیست)
سوم: هلند- استرالیا- ایرلند- آمریکا- سنگاپور- (چهره یک تیم مشخص نیست)
چهارم: فرانسه- بریتانیا- سودان- چین تایپه- (چهره دو تیم مشخص نیست)
* فدراسیون جهانی گروه بندی مسابقات بانوان را با شش تیم انجام داده است که هنوز وضعیت حضورقطعی برخی ازتیم ها دراین رقابتها مشخص نشده است.

مردان رده سنی جوانان- زیر 21 سال:
اول: فرانسه- ایتالیا- ایرلند- پرتغال
دوم: هلند- چین تایپه - آمریکا- استرالیا
سوم: اسپانیا- لهستان- آرژانتین - ژاپن
چهارم:  بریتانیا- آلمان- ایران- کانادا

این رقابتها با حضور 57 تیم  از 24 کشور و در سه بخش از روز چهارشنبه دوم مرداد ماه سال جاری با برگزاری مراسم افتتاحیه رسما آغاز می شود. مسابقات مقدماتی در روزهای سوم و چهارم مرداد، مرحله دوم مسابقات در روز پنجم مرداد و مسابقات نهایی و رده بندی جدول بازنده ها در روز ششم مردادماه برگزار می شود.

کد مطلب 702283

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