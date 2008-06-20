حریفان ایران در سه گروه شناخته شدند/ حضور قطعی 24 کشور در ادمونتون

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین دوره مسابقات قهرمانی کاناپولو جهان سوم تا ششم مرداد ماه در "ادمونتون" کانادا برگزار می شود. در بخش مردان و در رده سنی بزرگسالان 24 تیم ، در رده سنی جوانان 16 تیم و در بخش بانوان رده سنی بزرگسالان 17 تیمدر این رقابتها شرکت دارند.

در بخش مردان تیم ملی کشورمان در گروه دوم با کشورهای ایتالیا، ایرلند، چین تایپه، برزیل و آفریقای جنوبی همگروه است. تیم ملی مردان ایران در رده سنی جوانان زیر 21 سال نیز در گروه چهارم با کشورهای بریتانیا، آلمان و کانادا همگروه است.

تیم بانوان کشورمان در رده سنی بزرگسالان در حالی در گروه دوم با کشورهای نیوزلند، ایتالیا و کانادا قرار گرفته که هنوز چهره دو تیم از شش تیم حاضر در این گروه مشخص نشده است.

گروه بندی کامل این رقابتها بدین شرح است :

مردان رده سنی بزرگسالان:

اول: فرانسه- پرتغال- اسپانیا- دانمارک- هنگ کنگ- روسیه

دوم: ایتالیا- ایرلند- چین تایپه - برزیل- ایران - آفریقای جنوبی

سوم: هلند- استرالیا- سودان- سوئیس- آرژانتین- آمریکا

چهارم: آلمان- بریتانیا- نیوزلند- ژاپن- بلژیک- کانادا

بانوان رده سنی بزرگسالان:

اول: آلمان- ژاپن- اسپانیا- روسیه- (چهره دوتیم مشخص نیست)

دوم: نیوزلند- ایتالیا- ایران- کانادا- (چهره دوتیم مشخص نیست)

سوم: هلند- استرالیا- ایرلند- آمریکا- سنگاپور- (چهره یک تیم مشخص نیست)

چهارم: فرانسه- بریتانیا- سودان- چین تایپه- (چهره دو تیم مشخص نیست)

* فدراسیون جهانی گروه بندی مسابقات بانوان را با شش تیم انجام داده است که هنوز وضعیت حضورقطعی برخی ازتیم ها دراین رقابتها مشخص نشده است.

مردان رده سنی جوانان- زیر 21 سال:

اول: فرانسه- ایتالیا- ایرلند- پرتغال

دوم: هلند- چین تایپه - آمریکا- استرالیا

سوم: اسپانیا- لهستان- آرژانتین - ژاپن

چهارم: بریتانیا- آلمان- ایران- کانادا

این رقابتها با حضور 57 تیم از 24 کشور و در سه بخش از روز چهارشنبه دوم مرداد ماه سال جاری با برگزاری مراسم افتتاحیه رسما آغاز می شود. مسابقات مقدماتی در روزهای سوم و چهارم مرداد، مرحله دوم مسابقات در روز پنجم مرداد و مسابقات نهایی و رده بندی جدول بازنده ها در روز ششم مردادماه برگزار می شود.