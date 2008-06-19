60 زندانی جرائم مالی استان بوشهر 5/2 میلیارد تومان بدهکارند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، اکبر سلیمانی، ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هم اکنون یک هزار و 500 زندانی در زندانهای استان بوشهر در حال سپری کردن دوران حبس خود هستند.

وی اظهار داشت: از این تعداد زندانی 8/1درصد زن، چهار درصد نظامی و دو درصد زیر 18 سال هستند.

مدیرکل زندانهای استان بوشهر، نسبت جمعیت زندانیان این استان نسبت به جمعیت کل استان را 143 نفر به ازای 100 هزار نفر عنوان کرد و گفت: این نسبت در جهان 300 نفر به ازای 100 هزار نفر است.

سلیمانی بیان داشت: هم اکنون سه زندان در استان بوشهر وجود دارد که فرسوده و مستهلک شده اند.

وی در خصوص حمایتها و کمکهای مردمی نیز بیان داشت: در سال گذشته در جشن گلریزان 68 نفر زندانی با مبلغی بالغ بر 100 میلیون تومان به کانون گرم خانواده هایشان بازگشتند.

مدیرکل زندانهای استان بوشهر آموزش زندانیان به مهارتهای زندگی، برگزاری کلاسهای سوادآموزی برای زندانیان بی سواد، ایجاد دانشگاه علمی کاربردی ویژه زندانیان، حرفه آموزی و برگزاری کلاسهای احکام را از جمله اقدامات این اداره کل جهت اصلاح رفتار زندانیان و برگشت شرافتمندانه آنان به جامعه اعلام کرد.