حسین اردشیر بیژنی در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: اتوبوس های جدید دوکابین به زودی وارد خط BRT می شوند و با ورود این اتوبوسها که از تکنولوژی روز دنیا بهره مند هستند سرعت و حجم جابجایی، ترافیک خط و سطح رفاه و آسایش مسافران متحول خواهد شد.

وی با اشاره به ویژگیهای اتوبوسهای جدید وارداتی افزود: این اتوبوسها که از تجهیزات هوشمند برخوردارند، 2 کابین بوده و در کل 200 نفر ظرفیت دارند و درواقع هر اتوبوس به جای دو دستگاه اتوبوس فعلی فعالیت خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از ورود 150 دستگاه اتوبوس جدید در مرحله اول به خط BRT خبر داد و تصریح کرد: اتوبوس های جدید زمان پیاده و سوار شدن مسافرین و توقف در ایستگاه ها را کاهش داده و با بهرگیری از امکانات تهویه مناسب شرایط راحت تری را نیز برای مسافران ایجاد می کند.

به گفته بیژنی، افزایش یک سومی ظرفیت جابجایی مسافرین، از جمله نتایجی است که با ورود اتوبوسهای جدید در خط BRT تهران ایجاد خواهد شد.