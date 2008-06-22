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۲ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۲۳

محور مواصلاتی جاده وهن آباد به اتوبان قم دوبانده می شود

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار رباط کریم در آخرین جلسه هماهنگی اصلاح طرح هندسی سه راهی کلمه و دوبانده کردن محور مواصلاتی جاده وهن آباد و اتوبان قم گفت: محور مواصلاتی جاده وهن آباد به اتوبان قم دو بانده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی جهانبخشی صبح امروز در نشستی با مسئولان اداره کل راه و ترابری استان تهران و مسئولان محلی با بررسی اقدامات انجام گرفته اظهار داشت: دو بانده شدن این جاده برای اجتناب از تصادفات و به خطر افتادن جان مسافران و رانندگان و اهالی این شهرستان امری ضروری است که با موافقت مدیرکل اداره راه و ترابری استان تهران تا پایان سال جاری انجام می شود.

وی با اشاره به مشکلات راههای مواصلاتی رباط کریم و ضرورت رفع موانع موجود خواستار پیگیری مجدانه مشکلات راههای رباط کریم شد و افزود: دو بانده کردن جاده وهن آباد باعث افزایش بازدهی راندمان حمل و نقل و بالا رفتن امنیت این مسیر می شود.

جهانبخشی با اشاره به مشکلات و حساسیتهای موجود در طرح اصلاح هندسی سه راهی کلمه و تاخیر در اجرای این طرح خاطرنشان کرد: شهرداری و شورای اسلامی نسیم شهر باید به هر طریق ممکن نسبت به آماده سازی بستر کار جهت شروع عملیات اجرایی این طرح اقدام کنند.

وی یادآور شد: تاخیر در اجرای این پروژه به عنوان عدم همکاری محسوب شده و مورد پیگیری قانونی قرار گیرد.

جهانبخش با اشاره به عدم صدور سند توسط اداره ثبت اسناد عنوان کرد: اداره ثبت اسناد به بهانه جزء حریم و بستر بودن این طرح سند صادر نمی کند و عملکرد این اداره مانع اجرای پروژه اصلاح طرح هندسی کلمه شده و با این نوع عملکرد برخورد می شود.

در این جلسه همچنین بهسازی و تعریض و رفیوژ جاده وهن آباد و احداث رمپ و لوپهای مورد نیاز در آزاد راه همچنین مطالعات امتداد کمربندی جنوبی تا انتهای شهر رباط کریم نیز مصوب شد.

کد مطلب 702322

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